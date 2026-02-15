Astronautas llegan a la EEI tras evacuación médica

Los cuatro sustituyen a la tripulación Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, en la primera evacuación médica de la historia de la estación espacial. Los cuatro tripulantes que volvieron son los estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov. Se trata de la primera evacuación médica en la historia de la EEI. Desde entonces, la ISS, que orbita a 400 kilómetros sobre la Tierra, ha estado habitada por tres astronautas.