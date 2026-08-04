Sudáfrica confirmó su formación para enfrentar a Los Pumas en Vélez

Resumen para apurados
- El DT Rassie Erasmus anunció la formación de Sudáfrica para enfrentar a Los Pumas este sábado a las 16:10 en Vélez por la Copa Visa Galicia.
- El equipo presenta 13 cambios respecto al triunfo ante Gales, destacando los regresos de los campeones mundiales Siya Kolisi y Eben Etzebeth junto a varios jóvenes.
- Este partido servirá como el primer gran examen internacional del semestre para ambos equipos y medirá el recambio generacional de los Springboks ante Argentina.
Los Springboks ya tienen equipo confirmado para visitar a Los Pumas. El entrenador Rassie Erasmus oficializó la formación que presentará Sudáfrica este sábado 8 de agosto, desde las 16.10, en el estadio José Amalfitani, donde ambos seleccionados se enfrentarán por la Copa Visa Galicia.
La principal novedad pasa por la importante renovación respecto al equipo que derrotó recientemente a Gales. Erasmus introdujo 13 modificaciones y apostó por una combinación de jugadores experimentados, varios de ellos campeones del mundo, junto con jóvenes que buscan afianzarse dentro del seleccionado sudafricano.
Entre los regresos sobresalen dos nombres de enorme jerarquía. Siya Kolisi volverá a lucir la cinta de capitán luego de perderse la ventana internacional de julio, mientras que Eben Etzebeth regresará a la actividad con los Springboks después de su última presentación en noviembre de 2025.
Los regresos que potencian a los Springboks
Además de Kolisi y Etzebeth, el entrenador sudafricano decidió devolverles un lugar a otras piezas importantes como Lood de Jager, Andre Esterhuizen, Ethan Hooker, Morne van den Berg y Sacha Feinberg-Mngomezulu, quienes integran un plantel con una importante mezcla de experiencia y juventud.
La formación titular estará integrada por Boan Venter, Johan Grobbelaar y Thomas du Toit en la primera línea; Eben Etzebeth y Lood de Jager en la segunda; Siya Kolisi, Elrigh Louw y Cameron Hanekom conformarán la tercera línea.
En la conducción estarán Cobus Reinach como medio scrum y Sacha Feinberg-Mngomezulu como apertura. Los centros serán Ethan Hooker y Andre Esterhuizen, mientras que Canan Moodie, Edwill van der Merwe y Aphelele Fassi completarán el fondo de la cancha.
En el banco de suplentes aparecerán Jan-Hendrik Wessels, Gerhard Steenekamp, Zachary Porthen, Ben-Jason Dixon, Cobus Wiese, Marco van Staden, Morne van den Berg y el experimentado Handré Pollard, una de las principales cartas de recambio para la segunda mitad del encuentro.
En la previa del viaje a la Argentina, Erasmus destacó la respuesta del plantel durante la preparación y aseguró que el grupo se adaptó rápidamente al cambio horario. Además, resaltó la intensidad mostrada por los jugadores en los entrenamientos desarrollados en Buenos Aires, una señal que alimenta la confianza del cuerpo técnico de cara al primer examen internacional del semestre frente a Los Pumas.