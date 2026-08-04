Sudáfrica confirmó su formación para enfrentar a Los Pumas en Vélez

En la previa del viaje a la Argentina, Erasmus destacó la respuesta del plantel durante la preparación y aseguró que el grupo se adaptó rápidamente al cambio horario. Además, resaltó la intensidad mostrada por los jugadores en los entrenamientos desarrollados en Buenos Aires, una señal que alimenta la confianza del cuerpo técnico de cara al primer examen internacional del semestre frente a Los Pumas.