Argentina sueña con el Mundial de Rugby 2035: Pichot confirmó gestiones y habló de un cambio de escenario

Argentina vuelve a mirar de frente a un objetivo histórico: organizar una Copa del Mundo de rugby. Agustín Pichot confirmó que el país trabaja en la posibilidad de ser sede del Mundial 2035 y dejó en claro que, a diferencia de otros intentos, hoy el contexto es distinto.
“Había empezado hace un tiempo esta idea, no es que Alan Gilpin llegó a la Argentina y dijimos ‘che, nos postulamos’. Hay toda una evolución del rugby desde Argentina para con la región que creo que había un momento que había que levantar la mano”, explicó en una entrevista con ESPN.
El ex medio scrum remarcó que no se trata de una iniciativa improvisada, sino de un proceso que viene gestándose desde hace años, con una estrategia que comenzó a delinearse en 2008 y que fue madurando con el crecimiento del rugby en el país y en Sudamérica.
En ese recorrido, Pichot reveló un dato poco conocido: Argentina estuvo cerca de postularse para el Mundial 2027. “Esto lo sabe poca gente. Solo se presentó Australia y nosotros apoyamos a Australia como SANZAAR, pero podría haber sido Argentina también. En ese momento, por cuestiones políticas y económicas, no se pudo”, señaló.
Hoy, según el ex capitán de Los Pumas, el panorama cambió. Y ese es el punto clave que impulsa la candidatura. “¿Qué vemos diferente? Infraestructura. Tenés estadios increíbles en Argentina, que eso es muy importante para el rugby. Además, hay una estabilidad económica en cuanto a la divisa, que antes era un problema para World Rugby”, explicó.
Pero no solo se trata de lo local. Pichot hizo hincapié en el desarrollo regional como uno de los pilares del proyecto. “Vimos un envión con Súper Rugby Américas, con haber trabajado muy bien con Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil en los últimos 10 años. Hay una madurez en el rugby de la región”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que Argentina puede asumir un rol de liderazgo para potenciar el crecimiento del deporte en Sudamérica. “Creemos que Argentina puede ser líder y también ayudar a que otros países sigan creciendo”, agregó.
El proyecto ya dejó de ser una idea y empezó a tomar forma concreta. Pichot confirmó que hubo reuniones con las máximas autoridades de World Rugby para avanzar en el proceso. “Nos juntamos con Brett Robinson, presidente de World Rugby, y con Alan Gilpin. Les dijimos: ‘¿por qué no empezamos el proceso? ¿Por qué no venís a la Argentina a ver?’”, contó.
Durante esas visitas, se evaluaron diferentes escenarios e infraestructuras, como el estadio de River Plate y el centro de Cardales, pensado como un hub regional para la planificación del torneo.
Por ahora, el camino recién empieza. Pero el mensaje es claro: Argentina ya está en carrera. Y, con un contexto más favorable y una región en crecimiento, el sueño de organizar un Mundial de rugby dejó de ser una utopía para convertirse en una posibilidad concreta.