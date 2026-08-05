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Rassie Erasmus defendió a Los Pumas tras la polémica con Inglaterra

El entrenador de Sudáfrica respaldó al seleccionado argentino luego de las críticas por el partido frente a Inglaterra. Además, destacó la calidad del equipo de Felipe Contepomi y anticipó un duro desafío en Vélez.

Rassie Erasmus, entrenador de los Springboks.
Rassie Erasmus, entrenador de los Springboks.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT de Sudáfrica, Rassie Erasmus, defendió a Los Pumas en Buenos Aires antes del partido del sábado, rechazando críticas de juego sucio tras el duelo con Inglaterra.
  • Tras la polémica arbitral y disciplinaria ante Inglaterra, Erasmus destacó la deportividad, dureza física y el crecimiento del equipo dirigido por Felipe Contepomi.
  • La postura del DT campeón del mundo reafirma el respeto internacional hacia Los Pumas y anticipa un duelo de alta exigencia este sábado en el estadio de Vélez.
Resumen generado con IA

Rassie Erasmus salió en defensa de Los Pumas en la previa del esperado enfrentamiento contra Sudáfrica. El entrenador de los Springboks se refirió a la polémica que dejó el partido del seleccionado argentino frente a Inglaterra y aseguró que los incidentes ocurridos en ese encuentro no representan la verdadera identidad del equipo dirigido por Felipe Contepomi.

Las declaraciones llegaron durante la conferencia de prensa en la que el técnico sudafricano confirmó la formación que presentará este sábado en el estadio José Amalfitani, escenario donde ambos seleccionados se enfrentarán por la Copa Visa Banco Galicia, uno de los compromisos más importantes de la ventana internacional.

"Nunca los consideramos un equipo antideportivo"

Consultado sobre las críticas que surgieron tras el duelo entre Los Pumas e Inglaterra, especialmente por algunas acciones disciplinarias y el arbitraje del encuentro, Erasmus evitó profundizar en la controversia.

El entrenador explicó que no le corresponde opinar sobre decisiones arbitrales en partidos en los que su seleccionado no participó y prefirió enfocar su análisis en el rival que tendrá enfrente este fin de semana.

Sin embargo, fue contundente al defender al conjunto argentino. El técnico sostuvo que, después de muchos años enfrentando a Los Pumas, jamás los percibieron como un equipo que recurriera al juego desleal.

Por el contrario, destacó que siempre encontraron un rival extremadamente competitivo desde lo físico y lo mental, pero respetuoso de los valores del deporte.

"Son hombres muy duros y muy físicos", expresó al describir el estilo del seleccionado argentino, aunque inmediatamente aclaró que nunca los consideraron un equipo "negativo" ni "antideportivo".

Además de respaldar la imagen del conjunto albiceleste, Erasmus también tuvo palabras de reconocimiento para el trabajo que viene realizando Felipe Contepomi desde que asumió la conducción técnica.

El entrenador sudafricano definió a Los Pumas como un "equipo de calidad" y aseguró que espera un compromiso de máxima exigencia en Buenos Aires, consciente del crecimiento que mostró el seleccionado argentino durante los últimos años frente a las principales potencias del rugby mundial.

Por ese motivo, reconoció que jugar en Vélez representará un desafío importante para los Springboks y describió el encuentro como un partido con "gran condimento", tanto por el nivel del rival como por el ambiente que suele generar el público argentino.

Sudáfrica llegará al compromiso con una formación reforzada por el regreso de varias de sus principales figuras, una decisión que refleja la importancia que Erasmus le otorga al duelo frente a Los Pumas. Más allá de la polémica que rodeó al seleccionado argentino en los últimos días, el entrenador dejó un mensaje claro: para los actuales campeones del mundo, Argentina sigue siendo un rival de jerarquía, respetado por su calidad, su intensidad y la forma en que compite dentro de la cancha.

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