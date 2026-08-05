Rassie Erasmus defendió a Los Pumas tras la polémica con Inglaterra

Sudáfrica llegará al compromiso con una formación reforzada por el regreso de varias de sus principales figuras, una decisión que refleja la importancia que Erasmus le otorga al duelo frente a Los Pumas. Más allá de la polémica que rodeó al seleccionado argentino en los últimos días, el entrenador dejó un mensaje claro: para los actuales campeones del mundo, Argentina sigue siendo un rival de jerarquía, respetado por su calidad, su intensidad y la forma en que compite dentro de la cancha.