River se mueve fuerte en el mercado de pases pese al duro presente

El “Millonario” llegó a un acuerdo para contratar al lateral izquierdo Francisco Ortega, procedente de Olympiakos de Grecia. La operación se cerró en cinco millones de dólares y sólo resta que el lateral izquierdo viaje a Buenos Aires para firmar su contrato. La intención de la dirigencia es inscribirlo en la lista de la Sudamericana, donde el conjunto de Núñez enfrentará a Independiente Santa Fe por los octavos de final.