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River se mueve fuerte en el mercado de pases pese al duro presente

El "Millonario", que acumula cinco derrotas consecutivas, acordó la llegada de Francisco Ortega y espera resolver otras operaciones en los próximos días. Galarza Fonda podría pasar a la Juventus.

NUEVO REFUERZO. Francisco Ortega llegará procedente de Olympiakos de Grecia a cambio de cinco millones de dólares.
NUEVO REFUERZO. Francisco Ortega llegará procedente de Olympiakos de Grecia a cambio de cinco millones de dólares.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate acordó la contratación de Francisco Ortega por 5 millones de dólares desde Olympiakos para revertir un mal inicio con cinco derrotas consecutivas.
  • La llegada del ex Vélez responde a la lesión de Marcos Acuña y la separación de Matías Viña. Ortega será el octavo refuerzo pedido por el DT Eduardo Coudet.
  • El defensor reforzará al equipo en la Copa Sudamericana. Además, el club busca la llegada de Thiago Almada y negocia las salidas de Colidio y Galarza Fonda.
Resumen generado con IA

Pese a atravesar uno de los peores comienzos de temporada de su historia, con cinco derrotas consecutivas, River Plate no detiene su actividad en el mercado de pases y está a un paso de concretar una nueva incorporación. 

River igualó la peor racha de derrotas de su historia y quedó a un paso de un récord negativo

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El “Millonario” llegó a un acuerdo para contratar al lateral izquierdo Francisco Ortega, procedente de Olympiakos de Grecia. La operación se cerró en cinco millones de dólares y sólo resta que el lateral izquierdo viaje a Buenos Aires para firmar su contrato. La intención de la dirigencia es inscribirlo en la lista de la Sudamericana, donde el conjunto de Núñez enfrentará a Independiente Santa Fe por los octavos de final.

El deseo de Ortega de vestir la camiseta de River fue determinante para destrabar la negociación con el club griego. De esta manera, el ex Vélez se convertirá en el octavo refuerzo solicitado por Eduardo Coudet.

La llegada del defensor cobra mayor importancia debido a la lesión de Marcos Acuña, quien no podrá disputar la serie de la Sudamericana, y a la decisión de apartar de los entrenamientos a Matías Viña, actualmente a préstamo. En este contexto, Facundo González, un zaguero zurdo reconvertido en lateral, era la única alternativa disponible para ese sector.

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River, además, continúa buscando liberar un cupo para concretar la incorporación de Thiago Almada. La posible salida de Facundo Colidio al Vasco da Gama podría facilitar esa operación.

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En paralelo, otro de los futbolistas que entrena separado del plantel, Matías Galarza Fonda, podría continuar su carrera en Europa, ya que Juventus de Italia aparece como el principal interesado en incorporarlo. Con refuerzos y posibles salidas, el club intenta reordenarse mientras busca dejar atrás un preocupante presente deportivo.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateGreciaCopa SudamericanaItaliaEduardo CoudetMarcos AcuñaThiago Almada
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