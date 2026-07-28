Lali Espósito sorprendió a Pedro Rosemblat en vivo con un chiste subido de tono: “¿Sabés cómo te dicen a vos?”

Por qué Lali Espósito no cantó el himno en la final del Mundial 2026

Lali Espósito le puso punto final a sus vacaciones europeas y regresó a la Argentina este sábado por la mañana. Aterrizó en Ezeiza y varias fans se acercaron a pedirle fotos. También la esperó un cronista, y se le escuchó explicando qué fue lo que realmente pasó con el himno en la final del Mundial 2026.