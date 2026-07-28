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Lali Espósito sorprendió a Pedro Rosemblat en vivo con un chiste subido de tono: “¿Sabés cómo te dicen a vos?”

La cantante mandó un audio al aire del programa de stream de su pareja y todos en el estudio estallaron de risa.

Lali Espósito sorprendió a Pedro Rosemblat en vivo con un chiste subido de tono: “¿Sabés cómo te dicen a vos?”
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante Lali Espósito sorprendió este martes a su pareja Pedro Rosemblat con un chiste en vivo en el programa de stream Industria Nacional para sumarse a la consigna.
  • Durante una consigna de oyentes, Espósito envió un audio con una broma a Rosemblat, en el marco de su reciente regreso a la Argentina tras sus vacaciones en Europa.
  • El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, consolidando la complicidad pública de la pareja y su fuerte impacto mediático en la escena del espectáculo nacional.
Resumen generado con IA

Pedro Rosemblat vivió un momento desopilante este martes al aire de su programa de stream. Mientras los oyentes le mandaban audios con chistes, ocurrió algo que nadie se vio venir: Lali Espósito sorprendió a su pareja con un mensaje y todos estallaron de risa en el estudio.

“Mi futura esposa me manda un chiste que a mí no me da la cara para contar”, aclaró el conductor de Industria nacional (Gelatina) apenas leyó lo que le había mandado su novio.

Ante la expectativa que se generó, Lali no tardó en mandar el chiste. “¿Sabes cómo te dicen a vos? Rock nacional. ¿Por qué? 20 años sin Pappo”, lanzó con humor.

Por qué Lali Espósito no cantó el himno en la final del Mundial 2026

Lali Espósito le puso punto final a sus vacaciones europeas y regresó a la Argentina este sábado por la mañana. Aterrizó en Ezeiza y varias fans se acercaron a pedirle fotos. También la esperó un cronista, y se le escuchó explicando qué fue lo que realmente pasó con el himno en la final del Mundial 2026.

Luego de varias versiones escandalosas sobre su ausencia y la convocatoria de María Becerra, la cantante expresó que sí se comunicaron con ella para repetir la hazaña de Qatar 2022, pero que no lo hizo porque se encontraba descansando. También remarcó que su colega lo entonó muy bien.

Lali no pasó por alto las críticas feroces hacia Rosalía, que días atrás compartió un video contra la Selección argentina y desató la furia de los hinchas.



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