Seguridad

El abogado de Victoria Cantero confirmó que la acusada por el crimen de Matías Álvarez Guardia no declarará

La acusada de matar a Matías Álvarez Guardia se presentará ante la Justicia, pero hará uso de su derecho a guardar silencio. Su defensa habló de una relación "tóxica" y pidió esperar el avance de la investigación.

La detenida Victoria Cantero en Chaco ha generado una indignación muy grande entre los familiares y allegados al joven asesinado.
La detenida Victoria Cantero en Chaco ha generado una indignación muy grande entre los familiares y allegados al joven asesinado.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Victoria Cantero, acusada de matar a su novio Matías Álvarez en Chaco, no declarará en la audiencia indagatoria por consejo de su defensa para analizar el expediente.
  • La víctima murió tras ser apuñalada el domingo. Mientras la defensa de Cantero alega un vínculo tóxico y lesiones en la acusada, la familia denuncia premeditación.
  • La fiscalía avanza con pericias, análisis de chats de WhatsApp y TikTok y nuevos testimonios para esclarecer las contradicciones y definir la responsabilidad penal.
Resumen generado con IA

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado de una puñalada en Resistencia, Chaco, sumó un nuevo capítulo. El abogado defensor de Victoria Luz Cantero, la principal acusada del homicidio, confirmó que la joven de 25 años no declarará durante la audiencia de indagatoria prevista para este martes.

El letrado Marco Molero, quien representa a Cantero junto con Lucas Bosch, explicó que la estrategia de la defensa será que la imputada haga uso de su derecho a guardar silencio mientras analizan el expediente y las pruebas reunidas por la Fiscalía.

Quién es Victoria Cantero, la joven detenida acusada de asesinar a su novio de una puñalada en el corazón

Quién es Victoria Cantero, la joven detenida acusada de asesinar a su novio de una puñalada en el corazón

Victoria Cantero no responderá preguntas ante la Justicia

En diálogo con TN, Molero indicó que la joven comparecerá únicamente para ser notificada formalmente de los hechos que se le imputan.

"Se presentará para que le informen los hechos que se le atribuyen y las pruebas en las que se funda la calificación legal", explicó el abogado.

Además, sostuvo que decidieron aconsejarle que no preste declaración porque se trata de la primera instancia formal de la investigación y necesitan conocer en detalle el contenido del expediente.

La defensa habló de una relación "tóxica"

Mientras la familia de la víctima sostiene que el crimen fue premeditado y denuncia que existía un historial de violencia en la pareja, el abogado de Cantero evitó hacer afirmaciones categóricas sobre lo ocurrido.

"No puedo decir que fue un hecho cometido a sangre fría ni mucho menos. O si hubo un acto de defensa o de conmoción del ánimo", expresó.

Sin embargo, reconoció que entre ambos existía una relación conflictiva.

"Había un vínculo tóxico", afirmó.

Según explicó, la defensa cuenta con conversaciones de WhatsApp y comunicaciones a través de TikTok que, según su interpretación, demostrarían que Matías insistía en retomar la relación luego de que Cantero intentara ponerle fin.

La acusada presentaba lesiones

Molero también reveló que su defendida presentaba lesiones al momento de ser detenida.

Según precisó, Victoria Cantero tenía heridas en un antebrazo y en la espalda, aunque evitó vincular esas lesiones directamente con el episodio investigado.

Además, señaló que la joven se encuentra "apesadumbrada" por la muerte de su pareja.

Cómo ocurrió el crimen de Matías Álvarez Guardia

El hecho ocurrió el domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia.

De acuerdo con la investigación, Matías Álvarez Guardia ingresó al Hospital Julio C. Perrando con una profunda herida de arma blanca en el pecho, luego de ser trasladado por el hermano de la acusada, Facundo Cantero, quien además era amigo de la víctima.

Pese a ser intervenido de urgencia, el joven murió horas después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Tras el fallecimiento, Victoria Cantero quedó detenida e imputada por el homicidio.

La familia cuestiona la versión de la acusada

En su primera declaración ante la Policía, Cantero sostuvo que recibió el llamado de un amigo de Matías para que fuera hasta la vivienda y que, al llegar, encontró a su novio herido sobre la vereda.

Sin embargo, esa versión comenzó a ser cuestionada por los investigadores y por la familia del joven.

Los familiares sostienen que la acusada ingresó a la vivienda utilizando una copia de las llaves y que el ataque se produjo cuando la víctima se encontraba desprevenida. También reclaman que la joven declare para esclarecer qué ocurrió y cuál habría sido el móvil del crimen.

La causa continúa avanzando con nuevas pericias, análisis de comunicaciones y testimonios que serán clave para reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades en el asesinato de Matías Álvarez Guardia.

El letrado Marco Molero, quien representa a Cantero junto con Lucas Bosch, explicó que la estrategia de la defensa será que la imputada haga uso de su derecho a guardar silencio mientras analizan el expediente y las pruebas reunidas por la Fiscalía.

Victoria Cantero no responderá preguntas ante la Justicia

En diálogo con TN, Molero indicó que la joven comparecerá únicamente para ser notificada formalmente de los hechos que se le imputan.

"Se presentará para que le informen los hechos que se le atribuyen y las pruebas en las que se funda la calificación legal", explicó el abogado.

Además, sostuvo que decidieron aconsejarle que no preste declaración porque se trata de la primera instancia formal de la investigación y necesitan conocer en detalle el contenido del expediente.

La defensa habló de una relación "tóxica"

Mientras la familia de la víctima sostiene que el crimen fue premeditado y denuncia que existía un historial de violencia en la pareja, el abogado de Cantero evitó hacer afirmaciones categóricas sobre lo ocurrido.

"No puedo decir que fue un hecho cometido a sangre fría ni mucho menos. O si hubo un acto de defensa o de conmoción del ánimo", expresó.

Sin embargo, reconoció que entre ambos existía una relación conflictiva.

"Había un vínculo tóxico", afirmó.

Según explicó, la defensa cuenta con conversaciones de WhatsApp y comunicaciones a través de TikTok que, según su interpretación, demostrarían que Matías insistía en retomar la relación luego de que Cantero intentara ponerle fin.

La acusada presentaba lesiones

Molero también reveló que su defendida presentaba lesiones al momento de ser detenida.

Según precisó, Victoria Cantero tenía heridas en un antebrazo y en la espalda, aunque evitó vincular esas lesiones directamente con el episodio investigado.

Además, señaló que la joven se encuentra "apesadumbrada" por la muerte de su pareja.

Cómo ocurrió el crimen de Matías Álvarez Guardia

El hecho ocurrió el domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia.

De acuerdo con la investigación, Matías Álvarez Guardia ingresó al Hospital Julio C. Perrando con una profunda herida de arma blanca en el pecho, luego de ser trasladado por el hermano de la acusada, Facundo Cantero, quien además era amigo de la víctima.

Pese a ser intervenido de urgencia, el joven murió horas después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Tras el fallecimiento, Victoria Cantero quedó detenida e imputada por el homicidio.

La familia cuestiona la versión de la acusada

En su primera declaración ante la Policía, Cantero sostuvo que recibió el llamado de un amigo de Matías para que fuera hasta la vivienda y que, al llegar, encontró a su novio herido sobre la vereda.

Sin embargo, esa versión comenzó a ser cuestionada por los investigadores y por la familia del joven.

Los familiares sostienen que la acusada ingresó a la vivienda utilizando una copia de las llaves y que el ataque se produjo cuando la víctima se encontraba desprevenida. También reclaman que la joven declare para esclarecer qué ocurrió y cuál habría sido el móvil del crimen.

La causa continúa avanzando con nuevas pericias, análisis de comunicaciones y testimonios que serán clave para reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades en el asesinato de Matías Álvarez Guardia.

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