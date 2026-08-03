Quién es Victoria Cantero, la joven detenida acusada de asesinar a su novio de una puñalada en el corazón

Resumen para apurados
- Victoria Cantero fue detenida este domingo en Chaco acusada de asesinar de una puñalada en el corazón a su novio, Matías Álvarez Guardia, tras una discusión.
- La víctima murió en el hospital por shock hipovolémico. La acusada afirmó haberlo hallado herido, pero la fiscalía la imputó tras relatar conflictos violentos previos.
- Cantero será indagada por homicidio agravado mientras la Justicia recolecta pericias para definir su situación procesal ante los reclamos de la familia de la víctima.
La provincia de Chaco permanece conmocionada por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, un joven de 29 años que murió tras recibir una puñalada en el pecho. Por el hecho fue detenida su novia, Victoria Cantero, de 25 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
El caso ocurrió durante la mañana del domingo, cuando Álvarez Guardia llegó gravemente herido al Hospital Julio C. Perrando, acompañado por su cuñado. A pesar de ser intervenido de urgencia, falleció poco después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.
Qué declaró Victoria Cantero
Según trascendió, Victoria Cantero manifestó ante los investigadores que había acudido al domicilio de su pareja luego de recibir un mensaje en el que él la invitaba a encontrarse. Al llegar, aseguró haberlo encontrado herido y tendido sobre la vereda con una puñalada en el tórax.
Sin embargo, con el avance de la investigación y tras el fallecimiento del joven, la fiscal Ana González de Pacce ordenó su detención y la citó a declarar. La joven será notificada formalmente de la imputación por homicidio agravado, mientras la fiscalía reúne nuevas pruebas para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.
Una relación marcada por los conflictos
Familiares y allegados a la pareja describieron una relación conflictiva, con frecuentes discusiones y episodios de violencia. Según esos testimonios, ambos se habían separado recientemente, aunque luego retomaron la relación.
También afirmaron que Cantero protagonizaba escenas de celos y agresividad. Entre los episodios mencionados, sostuvieron que en una oportunidad rompió el parabrisas del vehículo de su novio y que solía agredirlo físicamente delante de otras personas.
De acuerdo con esos relatos, la familia de la víctima le había advertido a Matías que se alejara de la joven por considerar que representaba un peligro.
El dolor de la familia de Matías Álvarez Guardia
Tras conocerse la muerte del joven, familiares y amigos comenzaron a reclamar justicia a través de las redes sociales.
La hermana de Matías publicó un duro mensaje en el que acusó a la detenida de haber actuado con extrema violencia y pidió que el caso no quede impune.
Mientras tanto, la Justicia continúa con la recolección de testimonios, pericias y demás elementos de prueba para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen y definir la situación procesal de Victoria Cantero.