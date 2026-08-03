Seguridad

Quién es Victoria Cantero, la joven detenida acusada de asesinar a su novio de una puñalada en el corazón

La mujer, de 25 años, fue arrestada tras la muerte de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29. La Justicia investiga el caso como un presunto homicidio ocurrido luego de una discusión de pareja.

La detenida Victoria Cantero en Chaco ha generado una indignación muy grande entre los familiares y allegados al joven asesinado.
La detenida Victoria Cantero en Chaco ha generado una indignación muy grande entre los familiares y allegados al joven asesinado.
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Victoria Cantero fue detenida este domingo en Chaco acusada de asesinar de una puñalada en el corazón a su novio, Matías Álvarez Guardia, tras una discusión.
  • La víctima murió en el hospital por shock hipovolémico. La acusada afirmó haberlo hallado herido, pero la fiscalía la imputó tras relatar conflictos violentos previos.
  • Cantero será indagada por homicidio agravado mientras la Justicia recolecta pericias para definir su situación procesal ante los reclamos de la familia de la víctima.
Resumen generado con IA

La provincia de Chaco permanece conmocionada por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, un joven de 29 años que murió tras recibir una puñalada en el pecho. Por el hecho fue detenida su novia, Victoria Cantero, de 25 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

El caso ocurrió durante la mañana del domingo, cuando Álvarez Guardia llegó gravemente herido al Hospital Julio C. Perrando, acompañado por su cuñado. A pesar de ser intervenido de urgencia, falleció poco después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Victoria Cantero está acusada de matar a su novio. Victoria Cantero está acusada de matar a su novio.

Qué declaró Victoria Cantero

Según trascendió, Victoria Cantero manifestó ante los investigadores que había acudido al domicilio de su pareja luego de recibir un mensaje en el que él la invitaba a encontrarse. Al llegar, aseguró haberlo encontrado herido y tendido sobre la vereda con una puñalada en el tórax.

Sin embargo, con el avance de la investigación y tras el fallecimiento del joven, la fiscal Ana González de Pacce ordenó su detención y la citó a declarar. La joven será notificada formalmente de la imputación por homicidio agravado, mientras la fiscalía reúne nuevas pruebas para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Una relación marcada por los conflictos

Familiares y allegados a la pareja describieron una relación conflictiva, con frecuentes discusiones y episodios de violencia. Según esos testimonios, ambos se habían separado recientemente, aunque luego retomaron la relación.

También afirmaron que Cantero protagonizaba escenas de celos y agresividad. Entre los episodios mencionados, sostuvieron que en una oportunidad rompió el parabrisas del vehículo de su novio y que solía agredirlo físicamente delante de otras personas.

De acuerdo con esos relatos, la familia de la víctima le había advertido a Matías que se alejara de la joven por considerar que representaba un peligro.

El dolor de la familia de Matías Álvarez Guardia

Tras conocerse la muerte del joven, familiares y amigos comenzaron a reclamar justicia a través de las redes sociales.

La hermana de Matías publicó un duro mensaje en el que acusó a la detenida de haber actuado con extrema violencia y pidió que el caso no quede impune.

Mientras tanto, la Justicia continúa con la recolección de testimonios, pericias y demás elementos de prueba para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen y definir la situación procesal de Victoria Cantero.

Temas Chaco
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante
1

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy
2

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado
3

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo
4

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Agua con limón en ayunas: los beneficios para la salud y cómo consumirla correctamente
5

Agua con limón en ayunas: los beneficios para la salud y cómo consumirla correctamente

Ranking notas premium
¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
1

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Falta tanto que parece nada
2

Falta tanto que parece nada

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
3

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
4

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Decime qué se siente
5

Decime qué se siente

Más Noticias
Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

El reclamo de los vecinos por el pozo donde cayó un niño: “Tuvimos que esperar una desgracia para que nos escucharan”

El reclamo de los vecinos por el pozo donde cayó un niño: “Tuvimos que esperar una desgracia para que nos escucharan”

Absolvieron a Virginia Mercado: la Justicia consideró que no encubrió al asesino de Paulina Lebbos

Absolvieron a Virginia Mercado: la Justicia consideró que no encubrió al asesino de Paulina Lebbos

Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

Agua con limón en ayunas: los beneficios para la salud y cómo consumirla correctamente

Agua con limón en ayunas: los beneficios para la salud y cómo consumirla correctamente

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Comentarios