Los dos factores que Milei espera que se encarrilen antes de 2027

En la economía argentina persiste un comportamiento dual: hay sectores que ganan y sectores que pierden, y esa brecha no termina de cerrarse. La actividad económica tuvo un repunte importante durante el segundo semestre de 2024 y comienzos de 2025, pero luego se estancó, algo que también se refleja en el Índice de Confianza del Consumidor, indica Eduardo Fracchia, economista del IAE Business School.
Durante la fase de expansión, la recuperación del crédito jugó un rol central, pasando de un nivel bajísimo del 4% del PBI al 12%, aunque todavía lejos del promedio regional del 50%. El problema es que el fuerte aumento de las tasas de interés, motivado por la corrida cambiaria del período de elecciones legislativas, hizo que muchas familias que habían tomado créditos en distintas modalidades cayeran en mora. Hoy esa mora afecta a 7 millones de personas. Los bancos ya están desplegando estrategias de refinanciación para normalizar la situación, aunque es un tema delicado que requiere cuidado.
El resultado de todo esto, dice el docente universitario, es que la restricción crediticia golpeó al PBI desde fines del año pasado hasta hoy y a esto se suma la retracción de los ingresos reales porque la inflación viene subiendo desde hace tiempo por encima de las paritarias, que se usan como ancla salarial para contenerla. Esta dualidad también se ve con claridad al mirar qué sectores traccionan y cuáles no. Energía, minería y agro siguen liderando el crecimiento, representan un 15% del PIB, pero apenas un 9% del empleo. En cambio, industria, comercio y construcción -los tres en retracción- son justamente los que más puestos de trabajo generan. Es, en cierto modo, la otra cara de la misma moneda.
En el frente de precios, plantea Fracchia, la inflación habría cortado su ascenso tenue desde mediados del año pasado y entrado en un nuevo período de tasas más bajas, en la zona del 2% mensual o incluso menores. La buena noticia viene con el matiz de que el proceso de convergencia a un dígito anual va a tomar más tiempo del que el gobierno venía planteando, algo que está en línea, de todos modos, con lo que muestran otros planes de estabilización de la región. Un factor que sigue empujando los precios es la recomposición de precios relativos, como el caso puntual de las tarifas energéticas. Según el economista, frente a este contexto, la clave para que se concrete el objetivo de la reelección de Javier Milei va a pasar, en gran medida, por resolver el crecimiento del PBI y del empleo.