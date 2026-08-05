Los dos factores que Milei espera que se encarrilen antes de 2027

En el frente de precios, plantea Fracchia, la inflación habría cortado su ascenso tenue desde mediados del año pasado y entrado en un nuevo período de tasas más bajas, en la zona del 2% mensual o incluso menores. La buena noticia viene con el matiz de que el proceso de convergencia a un dígito anual va a tomar más tiempo del que el gobierno venía planteando, algo que está en línea, de todos modos, con lo que muestran otros planes de estabilización de la región. Un factor que sigue empujando los precios es la recomposición de precios relativos, como el caso puntual de las tarifas energéticas. Según el economista, frente a este contexto, la clave para que se concrete el objetivo de la reelección de Javier Milei va a pasar, en gran medida, por resolver el crecimiento del PBI y del empleo.