Las exportaciones agroindustriales crecieron 15% en volumen y 18% en valor durante el primer semestre

A la vez, los cítricos agrios observaron un aumento del 23% en volumen y del 46% en valor; los lácteos con un aumento del 24% en el volumen y del 15% en el valor; la pesca con un aumento del 12% en volumen y del 19% en valor; la cebada con un aumento del 19% en el volumen y un 15% en el valor; el maíz con una mejora del 10% en volumen y del 7% en valor; el sorgo con un aumento del 12% en el volumen y del 19% en el valor y hortalizas pesadas con un aumento del 8% en el volumen y del 14% en el valor.