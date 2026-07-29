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Las exportaciones agroindustriales crecieron 15% en volumen y 18% en valor durante el primer semestre

El sector comercializó 63 millones de toneladas y alcanzó exportaciones por U$S27.447 millones, según informó la Secretaría de Agricultura nacional.

De los 54 complejos relevados, 37 registraron incrementos respecto del mismo período de 2025. AGRICULTURA
De los 54 complejos relevados, 37 registraron incrementos respecto del mismo período de 2025. AGRICULTURA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Agricultura reportó que las exportaciones agroindustriales argentinas crecieron 15% en volumen y 18% en valor durante el primer semestre por mayores ventas.
  • El sector sumó U$S 27.447 millones y 63 millones de toneladas. Se destacaron alzas en girasol, trigo y legumbres, mientras 10 países concentraron más del 53% de los envíos.
  • La exportación de 25 productos nuevos y la diversificación de destinos consolidan al agro como motor clave para el ingreso de divisas y el crecimiento económico del país.
Resumen generado con IA

Las exportaciones agroindustriales, con un volumen comercializado de 63 millones de toneladas en el primer semestre, registraron un crecimiento de un 15% respecto del mismo período de 2025.

El valor exportado ascendió a U$S27.447 millones, también un 18% superior con relación a 2025, de acuerdo con los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, con base en el Indec. Los datos fueron publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

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Por la participación, entre los complejos relevados (productos primarios más sus derivados), se registraron el girasol con un aumento del 129% en volumen y del 129% en valor; el trigo con un aumento del 56% en el volumen y del 41% en el valor; y las legumbres con un aumento del 48% en volumen y del 68% en valor.

A la vez, los cítricos agrios observaron un aumento del 23% en volumen y del 46% en valor; los lácteos con un aumento del 24% en el volumen y del 15% en el valor; la pesca con un aumento del 12% en volumen y del 19% en valor; la cebada con un aumento del 19% en el volumen y un 15% en el valor; el maíz con una mejora del 10% en volumen y del 7% en valor; el sorgo con un aumento del 12% en el volumen y del 19% en el valor y hortalizas pesadas con un aumento del 8% en el volumen y del 14% en el valor.

A estos complejos se sumaron la apicultura, la foresto industria, las forrajeras, el algodón, los porcinos, los equinos, el algodón, el tabaco, la vitivinicultura, el olivo, los alimentos para animales, entre otros.

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En total, 37 complejos, que representan el 70% del volumen total exportado, de los 54 analizados mostraron crecimientos respecto de 2025.

Además, se destacaron 25 productos que se exportaron por primera vez en varios años. Tal es el caso de semillas de cártamo, grasa de cerdo, poroto salvaje, grañones y sémolas de maíz, carne caprina, manzanas, peras y damascos secas, gomas de mascar, preparaciones para sopas, entre otros.

Los principales destinos de venta fueron: Vietnam, China, Arabia, Brasil, Argelia, Indonesia, Perú, Malasia, India y Egipto. Estos 10 destinos representaron más del 53% del volumen total exportado.

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