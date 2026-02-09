El calvario que nadie vio: el motivo por el cual Silvina Luna tuvo que abandonar su casa poco antes de morir

A dos años y medio de su partida, el recuerdo de Silvina Luna sigue calando hondo en la memoria colectiva, especialmente tras las impactantes declaraciones de quien fue su abogado y amigo, Fernando Burlando. El letrado decidió romper el silencio para revelar detalles que hasta ahora permanecían en la intimidad y que pintan un cuadro desgarrador de los últimos meses de la modelo: una lucha silenciosa contra un dolor que la obligó a cambiar su vida por completo antes del trágico final.