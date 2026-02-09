El calvario que nadie vio: el motivo por el cual Silvina Luna tuvo que abandonar su casa poco antes de morir
El abogado de la modelo reveló la cruda realidad que Silvina ocultaba tras su sonrisa. Entre la presión en el nervio ciático y una mudanza de urgencia, Burlando describió el calvario físico provocado por las intervenciones de Aníbal Lotocki: "Era imposible convivir con algo así".
A dos años y medio de su partida, el recuerdo de Silvina Luna sigue calando hondo en la memoria colectiva, especialmente tras las impactantes declaraciones de quien fue su abogado y amigo, Fernando Burlando. El letrado decidió romper el silencio para revelar detalles que hasta ahora permanecían en la intimidad y que pintan un cuadro desgarrador de los últimos meses de la modelo: una lucha silenciosa contra un dolor que la obligó a cambiar su vida por completo antes del trágico final.
La mudanza forzada por el dolor
Silvina, que falleció a los 43 años tras una agónica lucha contra una insuficiencia renal, intentó mantener su entereza frente a las cámaras hasta el final. Sin embargo, Burlando confesó en una entrevista reciente en DDM (América) que la realidad puertas adentro era insoportable.
"Me contó que se tuvo que mudar porque no podía subir la escalera de su departamento por el dolor que tenía", relató el abogado. El padecimiento físico era tal que la ex Gran Hermano debió abandonar su hogar para buscar una vivienda sin escaleras, ya que su cuerpo no le permitía realizar movimientos básicos.
"Tenía adoquines en el cuerpo"
Pero lo más estremecedor llegó cuando Burlando describió lo que los estudios médicos arrojaron sobre el material que el cirujano Aníbal Lotocki le habría inyectado en los glúteos. Según el abogado, el metacrilato —o la mezcla utilizada— se había transformado en algo sólido y destructivo.
“La cantidad de material que tenía eran adoquines. Uno de esos directamente estaba generando una presión en el nervio ciático. Algo imposible. Es imposible convivir con algo así”, sentenció Burlando, dejando mudos a todos en el piso.
Una mezcla mortal en lugares no habilitados
El testimonio del abogado no solo se centró en el dolor de Silvina, sino que fue una denuncia directa contra el accionar de Lotocki. Burlando aseguró que el producto utilizado ni siquiera era puro de laboratorio: “Lo mezclaba con grasa, en un lugar no habilitado para hacer intervenciones”.
Esta revelación arroja luz sobre la "pesadilla física" que Silvina Luna describió en sus últimas entrevistas, donde su sueño de justicia se mezclaba con la urgencia de un trasplante que nunca llegó. Hoy, sus palabras y las de su abogado resuenan como un pedido de memoria y justicia que sigue más vigente que nunca.