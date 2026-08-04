Brote de ciclosporiasis: Estados Unidos registró las dos primeras muertes por la enfermedad intestinal

Resumen para apurados
- EE.UU. registró las dos primeras muertes y más de 11.000 casos por un brote de ciclosporiasis desde mayo en Michigan, debido a complicaciones por deshidratación e infección.
- La infección por el parásito Cyclospora se transmite por agua y alimentos contaminados como lechuga y frutos rojos. Más de 190 personas requirieron hospitalización.
- Cadenas de comida restringen vegetales frescos mientras los CDC instan a reforzar el lavado de alimentos y la higiene de manos para frenar la propagación de la enfermedad.
Estados Unidos confirmó las dos primeras muertes en medio del brote de ciclosporiasis. Hasta el momento se registraron más de 11.000 casos confirmados desde el 1 de mayo y muchos más en estudio en todo el país norteamericano. De ellos, entre 190 y 200 requirieron hospitalización. El epicentro del brote se dio en Michigan, donde se produjeron los dos primeros fallecimientos.
“Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) recibieron información de dos muertes relacionadas con ciclosporiasis en dos personas de Michigan con afecciones médicas subyacentes como parte de este brote”, indicaron autoridades de los CDC. Los pacientes tenían enfermedades previas que se complicaron por el cuadro de ciclosporiasis y posterior deshidratación.
¿Qué es la ciclosporiasis?
Los CDC son los organismos que Estados Unidos tiene como parte activa de su campaña de prevención de enfermedades. Según el organismo, la ciclosporiasis –o ciclosporosis– es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Se propaga mediante el consumo de alimentos o agua que contienen el parásito y, por lo general, no pone en riesgo la vida.
En general, puede pasar aproximadamente una semana desde que el parásito ingresa al organismo de la persona hasta que esta se enferma y presenta los primeros síntomas. Pero el período de manifestación puede variar entre pacientes, oscilando entre los dos días y las dos semanas o más.
Síntomas de la ciclosporiasis
Las personas infectadas con el parásito Cyclospora pueden no presentar síntomas en algunas ocasiones. El parásito se aloja en el intestino delgado y causa diarrea caracterizada por su consistencia extremadamente líquida. También es habitual la aparición de la llamada diarrea explosiva, que consiste en defecaciones fuertes y frecuentes.
Si no se recibe tratamiento, la enfermedad puede permanecer activa entre unos días y hasta un mes, con apariciones y desapariciones a las que se denomina recaídas. La propagación entre personas se da cuando el agua o los alimentos están contaminados con heces.
Cómo prevenir la ciclosporiasis
La médica epidemióloga Dadilia Garcés, profesora del Miami Dade College, explicó que el brote en Estados Unidos está relacionado con frutas y verduras como la lechuga, las ensaladas preparadas y algunos frutos rojos como la frutilla, la frambuesa y la mora. En cadenas de comidas como Taco Bell empezaron a restringirse algunos de estos ingredientes para evitar la propagación.
Para protegernos, “las medidas básicas siguen siendo nuestros mejores aliados”, según Garcés. Se refiere al lavado de manos permanente y, sobre todo, después de ir al baño. Pero también a lavar bien las frutas y verduras, especialmente las mencionadas, sin agregar jabón u otros limpiadores. Frotar las frutas y verduras o pasarles un cepillo es útil para remover el parásito.
Al lavar los alimentos, es importante cambiarlos de contenedor. No sirve higienizarlos y volver a depositarlos en los recipientes o bolsas en que estaban cuando no habían sido lavados.
Las personas más afectadas son quienes cuentan con patologías previas y cuya salud se encuentra vulnerable. Los niños, adultos mayores e inmunodeprimidos pueden ser más propensos a padecer complicaciones.