Brote de ciclosporiasis: Estados Unidos registró las dos primeras muertes por la enfermedad intestinal

Estados Unidos confirmó las dos primeras muertes en medio del brote de ciclosporiasis. Hasta el momento se registraron más de 11.000 casos confirmados desde el 1 de mayo y muchos más en estudio en todo el país norteamericano. De ellos, entre 190 y 200 requirieron hospitalización. El epicentro del brote se dio en Michigan, donde se produjeron los dos primeros fallecimientos.