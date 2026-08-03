¿No puedes dormir? Estos son los cinco alimentos que debes evitar en la cena

Conciliar el sueño puede ser un verdadero desafío y son más recurrentes los casos de personas que sufren de insomnio, que se ha convertido en una de las preocupaciones más extendidas en materia de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 40% de la población mundial padece algún tipo de trastorno del sueño. Frente a este escenario, expertos nutrición han identificado que ciertos alimentos podrían estar interfiriendo en la posibilidad de alcanzar un descanso reparador.