¿No puedes dormir? Estos son los cinco alimentos que debes evitar en la cena
Conciliar el sueño no depende solo del estrés o de la rutina diaria. Especialistas advierten que algunos alimentos consumidos durante la cena pueden dificultar el descanso nocturno y favorecer el insomnio. Conoce cuáles son los cinco que conviene evitar para dormir mejor.
Resumen para apurados
- Nutricionistas advierten hoy a nivel global evitar cinco alimentos en la cena para combatir el insomnio que afecta al 40% de la población mundial según la OMS.
- Comidas pesadas, picantes o con cafeína causan acidez y digestión lenta por la noche. Dormir mal deteriora la concentración, la memoria y el rendimiento físico diario.
- Ajustar la dieta nocturna optimizará la salud física y mental de la población, previniendo trastornos del sueño y mejorando la calidad de vida a largo plazo.
Conciliar el sueño puede ser un verdadero desafío y son más recurrentes los casos de personas que sufren de insomnio, que se ha convertido en una de las preocupaciones más extendidas en materia de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 40% de la población mundial padece algún tipo de trastorno del sueño. Frente a este escenario, expertos nutrición han identificado que ciertos alimentos podrían estar interfiriendo en la posibilidad de alcanzar un descanso reparador.
El sueño es una función biológica clave. Durante la noche, el cuerpo y el cerebro entran en un proceso de restauración: se equilibran los sistemas internos, se regeneran las células y se fortalecen las funciones cognitivas. Dormir le da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés del día. Después de una buena noche de sueño, mejoran los desempeños y la toma de decisiones.
Desde el Instituto del Sueño de Madrid recuerdan que la mayoría de los adultos requiere entre 7 y 8 horas de descanso nocturno para garantizar una buena salud mental y física. Sin embargo, no solo el estrés o los factores hormonales pueden alterar ese equilibrio, sino también los hábitos alimenticios.
La nutricionista Hannah Trueman, especialista en medicina dietética, remarca que “saltarse incluso una o dos noches puede tener efectos notables tanto en el cuerpo como en la mente, perjudicando la memoria, la concentración, el estado de ánimo y el rendimiento físico”. Es por eso que se convierte en fundamental identificar qué alimentos podrían estar boicoteando el descanso nocturno.
Cinco alimentos que debes evitar para combatir contra el insomnio
Ensaladas con alto contenido de fibra
Aunque asociadas con la alimentación saludable, las ensaladas abundantes en fibra pueden ser perjudiciales si se consumen justo antes de dormir. Verduras como espinaca, col rizada o zanahoria pueden provocar hinchazón y gases, afectando la calidad del sueño.
Alimentos picantes
Pese a su popularidad, las comidas con picantes como chile, pimienta o ajíes no son buenas aliadas del sueño. La capsaicina, componente presente en estos alimentos, puede causar ardor estomacal y empeorar los síntomas en personas con trastornos digestivos.
Chocolate negro
Aunque muchos lo eligen como un antojo nocturno, el chocolate negro puede resultar contraproducente a la hora de dormir. Contiene magnesio, que es bueno para el sueño, pero también contiene cafeína. Se recomienda reemplazarlo por opciones como yogur o frutos secos, que resultan más amigables para la digestión nocturna.
Pollo frito y papas fritas
Esta combinación, popular en muchas mesas del mundo, no es recomendable en la cena. Trueman advierte que “los alimentos ricos en grasas, como el pollo frito y las papas fritas, suelen tardar más en digerirse, lo que puede provocar molestias o acidez estomacal al acostarse, lo que puede alterar el sueño”. Además, su alto contenido en grasas saturadas puede tener efectos inflamatorios nocivos para la salud.
Carnes procesadas
Alimentos como jamón, salame, chorizo o salchichas poseen un elevado contenido de sal y conservantes como los nitratos. Según Trueman, estos componentes pueden provocar deshidratación, inflamación y desórdenes hormonales, afectando así la calidad del sueño. Además, generan sed y malestar general que puede interrumpir el descanso.