La Universidad de Michigan tiene un curso gratis para aprende idiomas con IA

Cómo usar la IA para aprender un idioma

El programa parte de una idea sencilla: la IA puede ayudarte a aprender mejor si sabés qué pedirle y de qué manera usarla. Los módulos enseñan a definir objetivos claros: mejorar la expresión escrita, ampliar vocabulario o ganar fluidez oral, y a trabajar con IA generativa para avanzar en cada una de esas metas.