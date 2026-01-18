La Universidad de Michigan tiene un curso gratis para aprende idiomas con IA

Aprender un idioma dejó de depender únicamente de libros, clases tradicionales o aplicaciones aisladas. La inteligencia artificial empezó a ocupar un rol clave a la hora de personalizar el aprendizaje, adaptarlo a necesidades reales y ofrecer ejercicios hechos a medida, como si fuera un tutor privado.
Al respecto de eso, la Universidad de Michigan lanzó un curso gratuito sobre cómo aprender idiomas con IA, pensado para quienes quieren aprovechar herramientas como ChatGPT de forma práctica, estratégica y segura.
La capacitación, disponible a través de Coursera, ya suma más de 7.000 inscriptos y no requiere conocimientos previos de tecnología o inteligencia artificial. Es completamente online, flexible y accesible para cualquiera que quiera mejorar su manera de estudiar.
Cómo usar la IA para aprender un idioma
El programa parte de una idea sencilla: la IA puede ayudarte a aprender mejor si sabés qué pedirle y de qué manera usarla. Los módulos enseñan a definir objetivos claros: mejorar la expresión escrita, ampliar vocabulario o ganar fluidez oral, y a trabajar con IA generativa para avanzar en cada una de esas metas.
El curso no pretende reemplazar los métodos tradicionales, sino complementarlos con estrategias personalizadas que se adaptan al nivel, al estilo y al ritmo de cada persona.
Qué se trabaja a lo largo del curso
Durante las dos semanas estimadas de cursada, los participantes aprenden a identificar fortalezas y áreas de mejora en el aprendizaje de idiomas, a diseñar planes personalizados con IA y a usar estas herramientas de manera responsable.
El enfoque es práctico: crear ejercicios, pequeñas lecciones y actividades específicas tanto para la comunicación escrita como oral, independientemente del idioma elegido.
El programa incluye cinco módulos y puede completarse con unas 10 horas semanales. No tiene fecha fija y permite avanzar a tu propio ritmo, lo que lo vuelve accesible para estudiantes, trabajadores o personas con tiempos limitados.
Cómo acceder al curso
Para inscribirte, solo necesitás entrar a coursera.org, crear una cuenta (si no la tenés) y buscar “Aprender idiomas con IA - University of Michigan”.
La inscripción es gratuita y el contenido está disponible desde hoy mismo.
Habilidades que suman más allá de los idiomas
Además del aprendizaje lingüístico, el curso desarrolla habilidades transversales muy valoradas: uso de técnicas básicas de prompt engineering, evaluación de herramientas de IA, personalización de contenidos y mejora de la comunicación escrita.
Estas competencias resultan útiles no solo para estudiar idiomas, sino también para ámbitos laborales donde la IA empieza a formar parte de las tareas diarias.
Certificado para sumar al CV y a LinkedIn
Al finalizar, es posible obtener un certificado oficial de la Universidad de Michigan, ideal para agregar al currículum o al perfil de LinkedIn.
Esta combinación de idiomas e inteligencia artificial mejora la empleabilidad y destaca perfiles jóvenes en entornos cada vez más tecnológicos.