La caída del apoyo económico retrasa la lucha contra el sida: cuál es el impacto de la enfermedad

Los números lo confirman: desde 2011, las contribuciones europeas se redujeron un 58%, mientras que Estados Unidos se consolidó como la principal fuente de financiamiento mundial. Incluso después de los recortes generales en ayuda al desarrollo dispuestos por Washington tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, el aporte estadounidense continúa representando el 74% del total de la asistencia internacional destinada a la lucha contra el sida.