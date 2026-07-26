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La enfermedad silenciosa que da escalofríos y puede ser mortal

Se trata de una afección al sistema digestivo que puede controlarse con una alimentación saludable y ccheques médicos.

La enfermedad silenciosa que da escalofríos y puede ser mortal
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La colangitis, una infección grave del sistema digestivo causada por la obstrucción de los conductos biliares, genera dolor abdominal y escalofríos potencialmente mortales.
  • La enfermedad surge por la presencia de cálculos o arenilla biliar que crecen durante años. Se manifiesta con ictericia, fiebre y náuseas ante la acumulación de bilis.
  • La detección temprana mediante chequeos médicos y tratamientos con antibióticos, stents o cirugía resulta clave para prevenir la sepsis y salvar vidas.
Resumen generado con IA

Prestar atención a las formas en que se manifiesta el cuerpo puede ser crucial para actuar con rapidez. Existe una enfermedad hepática que puede poner en riesgo la vida si no se hacen los chequeos correspondientes a tiempo. Aunque son muchos los síntomas que puede manifestar, los principales son el dolor abdominal y los escalofríos en las etapas más avanzadas.

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Se trata de la colangitis, una enfermedad capaz de amenazar la vida del paciente, que se origina por la presencia de cálculos biliares. Antes de estas formaciones, comúnmente conocidas como piedras, suele aparecer la arenilla biliar que puede no presentar síntomas. Los cálculos biliares crecen entre uno y dos milímetros por año y pueden tomar entre cinco y 20 años alcanzar un tamaño que ocasiones problemas.

Qué es la colangitis y cuáles son sus síntomas

La colangitis es una infección de los conductos biliares, es decir, los canales que llevan la bilis  –un líquido que ayuda a digerir los alimentos– desde el hígado hasta la vesícula biliar y los intestinos. Si un conducto se obstruye, se puede producir una infección bacteriana que desencadene la colangitis.

El síntoma más característico de la colangitis es el dolor abdominal. Aparece en el cuadrante superior derecho o en el centro del abdomen superior. También puede tener repercusiones hacia la espalda o debajo del omóplato derecho y aparecer de forma intermitente o sentirse agudo como un cólico.

Otro de los síntomas que causa son los escalofríos. Estos aparecen generalmente si hay fiebre, producto de la infección de los conductos biliares. El paciente afectado también puede orinar de un color oscuro o defecar con color arcilloso. Las náuseas y los vómitos son también síntomas que indican problemas biliares.

La ictericia es otro indicador de que algo está funcionando incorrectamente. Este síntoma se caracteriza por la coloración amarillenta de la piel. En el caso de la colangitis, puede aparecer y desaparecer, tanto en la piel como en la mucosa, que se ve principalmente en los ojos. La ictericia se produce por un exceso de bilirrubina en la sangre tras la imposibilidad del cuerpo de eliminarla.

Cómo prevenir y curar la colangitis

El tratamiento de cálculos biliares puede implicar una reducción del riesgo para algunas personas. Los médicos pueden indicar la colocación de un stent en el sistema biliar para evitar la reaparición de la afección.

La mayoría de las veces, los médicos indican tratamiento con antibióticos. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es una de las pruebas que se hacen para buscar bloqueos. En ella se puede drenar para reducir la inflamación, pero también se necesita complementar con antibióticos. Los casos más complicados requieren cirugía inmediata, pero cuando se produce una sepsis –respuesta grave e inflamatoria a bacterias u otros microorganismos–, el cuadro se agrava.

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