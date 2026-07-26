La enfermedad silenciosa que da escalofríos y puede ser mortal

La ictericia es otro indicador de que algo está funcionando incorrectamente. Este síntoma se caracteriza por la coloración amarillenta de la piel. En el caso de la colangitis, puede aparecer y desaparecer, tanto en la piel como en la mucosa, que se ve principalmente en los ojos. La ictericia se produce por un exceso de bilirrubina en la sangre tras la imposibilidad del cuerpo de eliminarla.