Tucumán consolida su liderazgo turístico: el invierno dejó un impacto de $25.500 millones

Consumo turístico y tendencias de planificación

El impacto económico no solo se limitó al sector hotelero, que concentró el 52% del gasto. El informe revela un efecto multiplicador en la economía local: el 22% de los ingresos se destinó a la gastronomía, el 16% a la compra de artesanías y un 8% a excursiones. Con un gasto diario promedio de $124.400 por persona, el sector comercial y productivo de la provincia se vio directamente beneficiado por la afluencia de visitantes.