Tucumán consolida su liderazgo turístico: el invierno dejó un impacto de $25.500 millones

Resumen para apurados
- Tucumán generó un impacto de $25.500 millones al recibir 138.194 turistas en el invierno 2026, impulsado por una variada agenda cultural y natural.
- Con 61% de ocupación media y un 96% de visitantes nacionales, la estrategia público-privada potenció el gasto diario por persona de $124.400 en alojamiento y gastronomía.
- El resultado consolida a la provincia como líder del Norte Argentino y confirma nuevas tendencias digitales de viaje con decisiones a corto plazo mediante redes sociales.
El balance de la temporada de invierno 2026 arroja cifras contundentes para el turismo en Tucumán. Según el informe del Observatorio Turístico de la Provincia, la región recibió a 138.194 turistas, lo que se tradujo en 248.749 pernoctaciones y un impacto económico directo de $25.516.488.400.
Estas cifras reflejan no solo la vigencia de la provincia como destino de preferencia en el Norte Argentino, sino también la eficacia de una agenda diversa diseñada para captar a diferentes perfiles de viajeros.
Ocupación regional y procedencia del visitante
El relevamiento estadístico mostró un sólido nivel de alojamiento en todo el territorio, con un promedio provincial del 61%. Sin embargo, algunos destinos destacaron por encima de la media: Monteros lideró el ranking con un 72% de ocupación, seguido de cerca por Yerba Buena (68%) y Simoca (66%). Por su parte, la capital tucumana mantuvo un 49% de ocupación, mientras que villas turísticas como San Javier y Tafí del Valle registraron un 53% y 45% respectivamente.
En cuanto al origen de los turistas, el mercado interno sigue siendo el principal motor: el 96% de los visitantes fueron argentinos, provenientes mayoritariamente de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. El 4% restante correspondió a turismo internacional. Este flujo constante fue impulsado, en gran medida, por la conectividad del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, que movilizó a casi 79.000 pasajeros durante el mes de julio.
Movilizado por la cultura y la naturaleza
El perfil del turista que eligió Tucumán este invierno fue marcadamente familiar, con grupos de un promedio de 3,2 personas y una estadía media de 3,5 noches. Los motivos del viaje variaron según la zona: mientras que Tafí del Valle atrajo por sus paisajes, San Miguel de Tucumán se consolidó como el centro del patrimonio histórico, con la Casa Histórica de la Independencia recibiendo a 68.472 personas.
Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo, resaltó que la articulación público-privada fue clave para estos resultados. “Siguiendo los pilares de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, logramos una oferta con gran cantidad de eventos. El simbolismo del 9 de Julio, sumado a propuestas de naturaleza y cultura, permitió mantener un movimiento constante durante todo el mes”, explicó el funcionario. Otros puntos de gran afluencia fueron la Ciudad Sagrada de Quilmes y el turismo religioso en San Pedro de Colalao.
Consumo turístico y tendencias de planificación
El impacto económico no solo se limitó al sector hotelero, que concentró el 52% del gasto. El informe revela un efecto multiplicador en la economía local: el 22% de los ingresos se destinó a la gastronomía, el 16% a la compra de artesanías y un 8% a excursiones. Con un gasto diario promedio de $124.400 por persona, el sector comercial y productivo de la provincia se vio directamente beneficiado por la afluencia de visitantes.
El informe resaltó un cambio en los hábitos de consumo digital. La planificación de los viajes se realizó con poca antelación, basándose principalmente en recomendaciones de redes sociales. En este sentido, Instagram se consolidó como la herramienta principal de consulta e inspiración.
Bajo el lema “Conectar con tus Raíces”, Tucumán cerró una temporada exitosa, demostrando que su mixtura de historia, servicios y paisajes naturales sigue siendo una de las propuestas más competitivas de la región.