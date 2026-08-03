Acuerdo de colaboración entre Desarrollo Social y Turismo

Según se indicó, el documento está orientado especialmente a los emprendedores que forman parte de los programas de economía social y microcréditos que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, para que puedan encontrar en el turismo un canal de comercialización y visibilización de sus productos y servicios. “La articulación entre organismos del Estado nos permite fortalecer las políticas públicas y acompañar a quienes trabajan y producen en cada barrio y localidad de nuestra provincia”, dijo Masso.