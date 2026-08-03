Acuerdo de colaboración entre Desarrollo Social y Turismo

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, firmó un acuerdo marco de colaboración junto al presidente del Ente Autárquico Tucumán Turismo, Domingo Amaya, para promover un turismo integral e inclusivo y la ayuda a emprendedores tucumanos, según se consignó de manera oficial.
El convenio establece “el compromiso de cooperación mutua para articular acciones que vinculen el desarrollo turístico con la economía social, generando oportunidades para trabajadores independientes y artesanos, y el fortalecimiento de las políticas de inclusión que la cartera Social lleva adelante en toda la Provincia”.
Según se indicó, el documento está orientado especialmente a los emprendedores que forman parte de los programas de economía social y microcréditos que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, para que puedan encontrar en el turismo un canal de comercialización y visibilización de sus productos y servicios. “La articulación entre organismos del Estado nos permite fortalecer las políticas públicas y acompañar a quienes trabajan y producen en cada barrio y localidad de nuestra provincia”, dijo Masso.