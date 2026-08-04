El fenómeno de El Niño intensificará las tormentas de verano y aumentará el riesgo de inundaciones

En el norte de América del Sur, El Niño genera precipitaciones por debajo de la media entre junio y mayo. En América Central, especialmente en el Corredor Seco, El Niño se asocia con condiciones secas entre junio y diciembre, que afectarían al final de la temporada de primera y el desempeño de la temporada de postrera entre septiembre y diciembre. La temporada de primera constituye la principal campaña del maíz y es la campaña agrícola más importante, en general, en la mayoría de los países de la región.