El fenómeno de El Niño intensificará las tormentas de verano y aumentará el riesgo de inundaciones

Resumen para apurados
- El fenómeno de El Niño intensificará las tormentas e inundaciones en el centro y este de Argentina durante la primavera y el verano debido al calentamiento del océano Pacífico.
- Especialistas advierten que la temperatura del agua subirá hasta 2 °C más que en eventos previos, afectando la Cuenca del Plata y zonas agrícolas de América Latina.
- Con una mayor intensidad prevista entre septiembre y diciembre, organismos y gobiernos preparan planes de emergencia para mitigar los riesgos climáticos futuros.
El Niño es un fenómeno climático natural en el que las aguas de la superficie del océano Pacífico central y oriental sufren un calentamiento anómalo y provocan cambios en las pautas meteorológicas en todo el mundo. Aunque se estima que ocurre, en promedio, cada dos a siete años, cada vez se da con mayor frecuencia. Esta temporada de El Niño, que ya muestra sus primeros efectos, tendrá un especial impacto, potenciando fenómenos meteorológicos como lluvias de verano, inundaciones y tornados.
Gracias al análisis de los especialistas del clima, El Niño es un fenómeno que puede predecirse con muchos meses de antelación. Tiene una aparición lenta y suele seguir un patrón regular, por lo que es posible plantear acciones preventivas y preparar respuestas de emergencia con anticipación. Organizaciones, municipios, provincias, países y empresas ya se preparan para los efectos que tendrá en los próximos años.
Cómo impactará El Niño en Argentina
El meteorólogo Marcelo Madelón estuvo en diálogo con Infobae y explicó las consecuencias que podría dejar el paso de esta temporada de El Niño. “Esa corriente ya se está vislumbrando, pero de acuerdo a todas las investigaciones, vendría el agua más caliente que en eventos anteriores”, dijo y detalló que podría haber entre uno y dos grados más en comparación a las temporadas pasadas.
“En el caso de Argentina y principalmente en verano, esas lluvias suelen producir inundaciones en todo lo que es el centro hacia el este del país”, anticipó. En este sentido, las inundaciones habituales podrían ser incluso más profundas, según el especialista.
Según un informe del diario mencionado, hay un 15% de probabilidad de que el fenómeno alcance la categoría de intenso entre junio y agosto. En Argentina, la Cuenca del Plata y las regiones agrícolas esperan lluvias superiores a lo habitual durante la primavera-verano. Se estima que la mayor intensidad del fenómeno se dará entre septiembre y diciembre.
Cómo se manifiesta El Niño en América Latina
Los efectos de El Niño se manifiestan de diferente forma por la disposición de los océanos y la distancia hasta los distintos puntos del globo terráqueo.
En el norte de América del Sur, El Niño genera precipitaciones por debajo de la media entre junio y mayo. En América Central, especialmente en el Corredor Seco, El Niño se asocia con condiciones secas entre junio y diciembre, que afectarían al final de la temporada de primera y el desempeño de la temporada de postrera entre septiembre y diciembre. La temporada de primera constituye la principal campaña del maíz y es la campaña agrícola más importante, en general, en la mayoría de los países de la región.
Por el contrario, la parte sur de América Latina muestra condiciones de mayor humedad y todos los efectos que de ello se desprenden.