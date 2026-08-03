Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 4 de agosto

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas continuarán en descenso durante la segunda mitad de la semana. Para el miércoles se espera una máxima cercana a los 23 °C, mientras que entre el jueves y el domingo las máximas rondarán entre 15 °C y 20 °C, con jornadas más frescas y probabilidad de nuevas precipitaciones en algunos sectores de la provincia.