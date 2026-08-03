Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 4 de agosto

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes 4 de agosto neblina y lluvias aisladas en San Miguel de Tucumán debido a la inestabilidad del clima.
- La jornada registrará una mínima de 17 °C y máxima de 23 °C, con baja intensidad de viento del sur y probabilidad de precipitaciones por la tarde y noche.
- El pronóstico extendido anticipa un paulatino descenso térmico en Tucumán hacia el fin de semana, con máximas que rondarán entre los 15 °C y 20 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 4 de agosto una jornada con condiciones cambiantes en San Miguel de Tucumán, en la que la neblina dominará las primeras horas del día y las lluvias aisladas podrían regresar durante la tarde y la noche.
De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 17 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23 °C, lo que marcará un leve descenso respecto de los registros del lunes.
Neblina durante la mañana y posibles lluvias por la tarde
El informe del SMN indica que la madrugada y la mañana estarán caracterizadas por la presencia de neblina, con baja intensidad del viento y escasa variación térmica.
Hacia la tarde aumentará la inestabilidad y aparecerán lluvias aisladas, una condición que se mantendrá durante la noche. La probabilidad de precipitaciones oscila entre 10% y 40% en ambos períodos.
En cuanto al viento, predominará del sector sur y sudoeste, con velocidades muy leves, de entre 0 y 12 km/h, sin ráfagas significativas.
Así estará el tiempo este martes 4 de agosto
Mínima: 17 °C.
Máxima: 23 °C.
Madrugada: neblina.
Mañana: neblina.
Tarde: lluvias aisladas (10% a 40% de probabilidad).
Noche: lluvias aisladas (10% a 40% de probabilidad).
Vientos: del sur y sudoeste, entre 0 y 12 km/h.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán
El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas continuarán en descenso durante la segunda mitad de la semana. Para el miércoles se espera una máxima cercana a los 23 °C, mientras que entre el jueves y el domingo las máximas rondarán entre 15 °C y 20 °C, con jornadas más frescas y probabilidad de nuevas precipitaciones en algunos sectores de la provincia.