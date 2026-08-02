Tareas preventivas ante la llegada de “El Niño”

Asimismo, frente a esa situación meteorológica, se requiere una mayor coordinación entre el gobierno provincial y los municipios y comunas rurales, con el fin de evitar anegamientos por una deficiente limpieza de los canales o de los alcantarillados y generar alertas tempranas cuando se prevea el crecimiento de ríos y de arroyos por efectos de las lluvias. También es necesaria un cambio cultural en la población para evitar arrojar residuos que puedan dañar la infraestructura existente. A nivel nacional, se puso en marcha el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027. La estrategia, encabezada por la Agencia Federal de Emergencias, busca mejorar la articulación entre la Nación, las provincias y los municipios, además de coordinar recursos ante eventuales tormentas, crecidas e inundaciones.