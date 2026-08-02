SociedadClima y ecología

Alerta por El Niño: la ONU anticipó más lluvias, calor y riesgo de inundaciones en Argentina

La Organización Meteorológica Mundial anticipó que El Niño alcanzará una fase fuerte entre agosto y octubre de 2026. El fenómeno podría provocar temperaturas más altas de lo habitual y cambios en el régimen de lluvias en distintas regiones, incluida Argentina.

Alerta mundial por El Niño: la ONU anticipó temperaturas extremas y más lluvias
Alerta mundial por El Niño: la ONU anticipó temperaturas extremas y más lluvias TN
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La OMM advirtió que El Niño se intensificará entre agosto y octubre en Argentina, provocando más lluvias y calor extremo debido al calentamiento del océano Pacífico.
  • El fenómeno ocurre por temperaturas récord en el Pacífico y el Atlántico tropical, sumado a la fase positiva del dipolo del océano Índico que altera el clima global.
  • Este escenario incrementará los riesgos de inundaciones, olas de calor y sequías, planteando serios desafíos para la agricultura, la salud pública y la gestión hídrica.
Resumen generado con IA

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de las Naciones Unidas, advirtió que el fenómeno climático El Niño se fortalecerá durante los próximos meses y podría alcanzar una intensidad elevada entre agosto y octubre de 2026.

El Niño será un “evento extremo”, pero no podrá anticiparse la magnitud que tendrá

El Niño será un “evento extremo”, pero no podrá anticiparse la magnitud que tendrá

Según el último informe estacional del organismo, este escenario aumentará la probabilidad de temperaturas superiores a los valores normales en gran parte del planeta y provocará alteraciones significativas en los patrones de lluvias, con posibles consecuencias sobre la agricultura, los recursos hídricos y la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos.

La OMM explicó que las temperaturas de la superficie del océano Pacífico central y oriental continuarán muy por encima de los niveles habituales, una de las principales características que definen el desarrollo de El Niño.

Qué anticipa la ONU sobre El Niño

De acuerdo con el informe, los principales centros internacionales de pronóstico climático proyectan que el calentamiento del océano Pacífico supere ampliamente los valores normales durante el trimestre agosto-octubre.

A este escenario se suma la posibilidad de que el dipolo del océano Índico ingrese en una fase positiva, un fenómeno que puede potenciar los efectos regionales de El Niño y favorecer la aparición de sequías, inundaciones, crecidas e incendios forestales en distintas partes del mundo.

El organismo también prevé que las aguas del océano Atlántico tropical continúen registrando temperaturas superiores al promedio, un factor que podría reforzar las anomalías climáticas previstas para los próximos meses.

En ese contexto, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, sostuvo que El Niño ya se encuentra en pleno desarrollo y advirtió que el fenómeno intensificará un escenario global marcado por temperaturas extremas, incendios forestales y océanos excepcionalmente cálidos.

Cómo podría afectar El Niño a Argentina

La Organización Meteorológica Mundial señaló que Argentina se encuentra entre los países que podrían experimentar cambios importantes en las condiciones meteorológicas durante el segundo semestre del año.

El informe indica que gran parte del sudeste de Sudamérica, región que incluye amplios sectores del territorio argentino, tendría precipitaciones superiores al promedio, lo que incrementa la probabilidad de crecidas de ríos, inundaciones y otros eventos asociados al exceso de agua.

Al mismo tiempo, el organismo proyecta que el país también registrará temperaturas por encima de los valores habituales, favoreciendo la ocurrencia de olas de calor y otros episodios de tiempo extremo.

La combinación de lluvias más abundantes y temperaturas elevadas representa un desafío para actividades como la producción agropecuaria, la gestión de los recursos hídricos y la salud pública, especialmente en las zonas más vulnerables.

De acuerdo con la OMM, el fortalecimiento de El Niño se producirá en un contexto de océanos con temperaturas excepcionalmente altas a escala global, un factor que podría amplificar sus efectos durante los próximos meses.

Temas República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Niño se intensifica: la advertencia de la ONU para la Argentina

El Niño se intensifica: la advertencia de la ONU para la Argentina

El Niño será un “evento extremo”, pero no podrá anticiparse la magnitud que tendrá

El Niño será un “evento extremo”, pero no podrá anticiparse la magnitud que tendrá

Tornado en Santa Fe: un enorme vórtice sorprendió en medio del temporal y causó temor

Tornado en Santa Fe: un enorme vórtice sorprendió en medio del temporal y causó temor

El SMN advierte que El Niño ya comenzó: cómo afectará al clima en Argentina

El SMN advierte que El Niño ya comenzó: cómo afectará al clima en Argentina

Lo más popular
Falta tanto que parece nada
1

Falta tanto que parece nada

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
2

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
3

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Decime qué se siente
4

Decime qué se siente

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán define el tablero político rumbo a 2027
5

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán define el tablero político rumbo a 2027

Ranking notas premium
Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
1

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Falta tanto que parece nada
2

Falta tanto que parece nada

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
3

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve
4

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
5

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Más Noticias
Horóscopo semanal del 3 al 9 de agosto: las predicciones para los 12 signos en el amor, el trabajo y la salud

Horóscopo semanal del 3 al 9 de agosto: las predicciones para los 12 signos en el amor, el trabajo y la salud

No estoy bien de salud: Soledad Silveyra reveló la dura enfermedad que padece desde hace seis meses

"No estoy bien de salud": Soledad Silveyra reveló la dura enfermedad que padece desde hace seis meses

Entre lágrimas y ovación, Rosalía pidió perdón en su primer show en Argentina: Nunca fue mi intención

Entre lágrimas y ovación, Rosalía pidió perdón en su primer show en Argentina: "Nunca fue mi intención"

Frío extremo, nevadas y viento Zonda: cuáles son las provincias bajo alerta del SMN este domingo

Frío extremo, nevadas y viento Zonda: cuáles son las provincias bajo alerta del SMN este domingo

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Comentarios