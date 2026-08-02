Alerta por El Niño: la ONU anticipó más lluvias, calor y riesgo de inundaciones en Argentina
La Organización Meteorológica Mundial anticipó que El Niño alcanzará una fase fuerte entre agosto y octubre de 2026. El fenómeno podría provocar temperaturas más altas de lo habitual y cambios en el régimen de lluvias en distintas regiones, incluida Argentina.
Resumen para apurados
- La OMM advirtió que El Niño se intensificará entre agosto y octubre en Argentina, provocando más lluvias y calor extremo debido al calentamiento del océano Pacífico.
- El fenómeno ocurre por temperaturas récord en el Pacífico y el Atlántico tropical, sumado a la fase positiva del dipolo del océano Índico que altera el clima global.
- Este escenario incrementará los riesgos de inundaciones, olas de calor y sequías, planteando serios desafíos para la agricultura, la salud pública y la gestión hídrica.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de las Naciones Unidas, advirtió que el fenómeno climático El Niño se fortalecerá durante los próximos meses y podría alcanzar una intensidad elevada entre agosto y octubre de 2026.
Según el último informe estacional del organismo, este escenario aumentará la probabilidad de temperaturas superiores a los valores normales en gran parte del planeta y provocará alteraciones significativas en los patrones de lluvias, con posibles consecuencias sobre la agricultura, los recursos hídricos y la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos.
La OMM explicó que las temperaturas de la superficie del océano Pacífico central y oriental continuarán muy por encima de los niveles habituales, una de las principales características que definen el desarrollo de El Niño.
Qué anticipa la ONU sobre El Niño
De acuerdo con el informe, los principales centros internacionales de pronóstico climático proyectan que el calentamiento del océano Pacífico supere ampliamente los valores normales durante el trimestre agosto-octubre.
A este escenario se suma la posibilidad de que el dipolo del océano Índico ingrese en una fase positiva, un fenómeno que puede potenciar los efectos regionales de El Niño y favorecer la aparición de sequías, inundaciones, crecidas e incendios forestales en distintas partes del mundo.
El organismo también prevé que las aguas del océano Atlántico tropical continúen registrando temperaturas superiores al promedio, un factor que podría reforzar las anomalías climáticas previstas para los próximos meses.
En ese contexto, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, sostuvo que El Niño ya se encuentra en pleno desarrollo y advirtió que el fenómeno intensificará un escenario global marcado por temperaturas extremas, incendios forestales y océanos excepcionalmente cálidos.
Cómo podría afectar El Niño a Argentina
La Organización Meteorológica Mundial señaló que Argentina se encuentra entre los países que podrían experimentar cambios importantes en las condiciones meteorológicas durante el segundo semestre del año.
El informe indica que gran parte del sudeste de Sudamérica, región que incluye amplios sectores del territorio argentino, tendría precipitaciones superiores al promedio, lo que incrementa la probabilidad de crecidas de ríos, inundaciones y otros eventos asociados al exceso de agua.
Al mismo tiempo, el organismo proyecta que el país también registrará temperaturas por encima de los valores habituales, favoreciendo la ocurrencia de olas de calor y otros episodios de tiempo extremo.
La combinación de lluvias más abundantes y temperaturas elevadas representa un desafío para actividades como la producción agropecuaria, la gestión de los recursos hídricos y la salud pública, especialmente en las zonas más vulnerables.
De acuerdo con la OMM, el fortalecimiento de El Niño se producirá en un contexto de océanos con temperaturas excepcionalmente altas a escala global, un factor que podría amplificar sus efectos durante los próximos meses.