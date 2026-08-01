Tornado en Santa Fe: un enorme vórtice sorprendió en medio del temporal y causó temor

Resumen para apurados
- Un tornado afectó a pobladores este viernes en San Jerónimo, Santa Fe, dejando una herida y daños materiales por la inestabilidad climática asociada al fenómeno El Niño.
- El vórtice se formó en la zona rural con vientos superiores a 140 km/h, provocando destrozos en viviendas y el vuelco de un camión en medio de una alerta naranja por tormentas.
- Expertos advierten que el fenómeno El Niño mantendrá el riesgo de episodios atmosféricos severos e inusuales en la región central del país durante la presente temporada.
Las tormentas azotaron varias de las provincias del centro del país este viernes. Mientras zonas como Rosario y la Ciudad de Buenos Aires se encontraban bajo alerta naranja por tormentas, en San Jerónimo, Santa Fe, se generó un tornado que causó temor entre los pobladores de la zona. Al menos una mujer resultó herida en el temporal, pero se encuentra fuera de peligro.
La tarde del viernes se tiñó de un gris oscuro cuando una tromba empezó a formarse en la zona rural de San Jerónimo, a 110 kilómetros al norte de Rosario. Según el portal Noticias Argentinas, un grupo de familias resultó perjudicado y con pérdidas materiales o daños en viviendas y otras estructuras. En la autopista Córdoba-Rosario, un camión volcó producto de los fuertes vientos.
Cómo se formó el tornado en Santa Fe
Este viernes regía una alerta naranja por tormentas en una pequeña región al noreste de Córdoba, en gran parte del territorio de Santa Fe –excepto el sudoeste–, en el centro y sudoeste de Corrientes y en toda Entre Ríos. El Servicio Meteorológico había anunciado que los vientos podían alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora y que podía haber también actividad eléctrica.
Profesionales de la meteorología coincidieron en que el evento está directamente relacionado con el fenómeno climático El Niño. Los organismos ya habían anunciado que, esta temporada, los patrones habituales podían generar episodios atmosféricos intensos. Las condiciones de excesiva humedad en la región y la inestabilidad atmosférica aportaron los elementos necesarios para la formación del tornado.
En el sector oeste de la provincia se dio el inicio de la aparición del sistema tormentoso y, conforme avanzó hacia el sudeste, coincidió con otros factores que le permitieron crecer hasta transformarse en un tornado en San Jerónimo.
Cómo se define un tornado
Según el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, un tornado es uno de los fenómenos más severos y destructivos que se producen en el mundo. Combina viento rotatorio y una diferencia de presión que se generan en áreas localizadas. En Argentina, el período en que suelen darse con mayor frecuencia va de octubre a marzo, por lo que el episodio de Santa Fe causó gran sorpresa.
Ante la aparición de una masa de nubes negras, rotatorias y en forma de embudo, la población de San Jerónimo activó las alarmas y muchos buscaron refugio. Se debatió si se trataba de un tornado o de una tromba, comunes en las zonas rurales. El meteorólogo Mario Navarro dialogó con el periódico El Litoral y explicó la naturaleza del fenómeno.
Para definirlo, Navarro hizo referencia a dos aspectos de la formación. “Es un tornado por la intensidad y el ancho que tiene la banda del vórtice”, explicó. También señaló que lo que se vio en el territorio fue un canal de destrucción, demostración de que fue un proceso ocasionado por un tornado. “Ahí supera ampliamente los 140 kilómetros por hora”, detalló. Los tornados pueden alcanzar velocidades de hasta 500 kilómetros por hora.