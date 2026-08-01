Tornado en Santa Fe: un enorme vórtice sorprendió en medio del temporal y causó temor

Para definirlo, Navarro hizo referencia a dos aspectos de la formación. “Es un tornado por la intensidad y el ancho que tiene la banda del vórtice”, explicó. También señaló que lo que se vio en el territorio fue un canal de destrucción, demostración de que fue un proceso ocasionado por un tornado. “Ahí supera ampliamente los 140 kilómetros por hora”, detalló. Los tornados pueden alcanzar velocidades de hasta 500 kilómetros por hora.