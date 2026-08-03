Horóscopo chino: los cuatro signos que recibirán un golpe de suerte financiero en agosto, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru anunció que Tigre, Caballo, Mono y Gallo recibirán una racha de prosperidad financiera durante agosto por la influencia del signo del Mono.
- Este impulso económico surge de la combinación energética del mes del Mono y el año del Caballo de Fuego, favoreciendo el ingenio, proyectos laborales e inversiones.
- Las predicciones destacan que estos signos podrán saldar deudas, recibir aumentos o iniciar emprendimientos, requiriendo cautela y planificación rigurosa.
La abundancia también llega para quienes deciden confiar en los astros. De acuerdo con el horóscopo chino, agosto será un mes de prosperidad en materia financiera para algunos signos, impulsados por la energía de un período intenso introducido por el Mono, el cual se cruza con la fuerza en curso del Caballo de Fuego. Este animal, astuto, creativo e ingenioso será el que marque el tono de este nuevo tiempo, caracterizado por un gran crecimiento para algunos animales del zoo zodiacal.
Ludovica Squirru, la reconocida astróloga y referente de la filosofía china, advirtió que por esta etapa habrá cambios que impactarán en los bolsillos de los animales del horóscopo. En las próximas semanas aparecerán inéditos ingresos, así como proyectos e interesantes propuestas. La creatividad y el ingenio que inspira a los signos les servirá para desenvolverse, encontrar posibilidades donde quizás antes no se veían, lanzarse sin miedos y recibir grandes recompensas ante los emprendimientos, siempre teniendo en cuenta que hay que actuar con cierta cautela.
Los signos que aumentarán sus ingresos en agosto
El octavo mes del año estará marcado por decisiones financieras, proyectos laborales y la necesidad de administrar mejor los recursos. Habrá signos que estarán más favorecidos y encontrarán distintas oportunidades para aumentar sus ingresos.
Tigre
Para los nacidos bajo este signo, agosto se perfila como uno de los períodos más prósperos del año en lo que respecta al bolsillo. Las predicciones anticipan la llegada de tentadoras propuestas laborales, incrementos salariales o la concreción de negocios que permanecían estancados. La clave estará en volcar esa fluidez económica hacia inversiones calculadas y proyectos con proyección a largo plazo.
Caballo
El dinamismo del octavo mes del año impulsará directamente el patrimonio del Caballo. Cosechando los frutos de meses de esfuerzo sostenido, quienes pertenecen a este signo podrán recibir reconocimientos traducidos en bonos, premios o mejoras salariales. Resultará también un clima propicio para dar el salto e iniciar nuevos emprendimientos.
Mono
Convertido en el gran protagonista de la energía mensual, el Mono encontrará en su ingenio y creatividad la llave para hacer rendir sus recursos. Aquellos que se desempeñen de manera independiente o en el rubro comercial verán multiplicadas sus ganancias, apoyados fundamentalmente en la red de contactos y en alianzas estratégicas que sabrán capitalizar a tiempo.
Gallo
La estabilidad y el orden financiero marcarán la pauta para el Gallo durante todo el mes. Agosto se presenta ideal para destrabar negociaciones, sellar acuerdos favorables y recuperar deudas o ingresos pendientes. Con una planificación rigurosa de los recursos, logrará cerrar el período con un saldo decididamente positivo.