Horóscopo chino: los cuatro signos que recibirán un golpe de suerte financiero en agosto, según Ludovica Squirru

La abundancia también llega para quienes deciden confiar en los astros. De acuerdo con el horóscopo chino, agosto será un mes de prosperidad en materia financiera para algunos signos, impulsados por la energía de un período intenso introducido por el Mono, el cual se cruza con la fuerza en curso del Caballo de Fuego. Este animal, astuto, creativo e ingenioso será el que marque el tono de este nuevo tiempo, caracterizado por un gran crecimiento para algunos animales del zoo zodiacal.