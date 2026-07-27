Falleció una niña de dos años y detuvieron a su madre: la acusan de abandono de persona seguido de muerte

Resumen para apurados
- La Justicia ordenó la detención de Lucía Sosa en Villa Gesell luego de que la autopsia de su hija de dos años revelara que murió por asfixia y no por ahogarse con la mamadera.
- La mujer llevó a la menor sin vida al hospital aduciendo un accidente. Sosa tiene el antecedente de haber sido juzgada y absuelta por la muerte de otras dos hijas.
- La fiscalía busca reconstruir las horas previas al hecho para esclarecer el caso, mientras sus absoluciones anteriores vuelven a ser objeto de revisión judicial.
La investigación por la muerte de Isabella, la niña de dos años que falleció en Villa Gesell, dio un giro en las últimas horas. La Justicia ordenó la detención de su madre, Lucía Sosa, quien quedó acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.
La mujer había llevado el lunes a la pequeña al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales. Ante los investigadores, aseguró que la menor había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera.
Sin embargo, los resultados de la autopsia contradijeron esa versión. El informe forense determinó que la muerte se produjo como consecuencia de una hipoxemia, es decir, una disminución del oxígeno en sangre causada por una asfixia obstructiva que derivó en un paro cardíaco.
Esa conclusión descartó la hipótesis de que la niña se hubiera ahogado mientras se alimentaba y orientó la investigación hacia un presunto homicidio.
A partir de ese resultado, la Justicia dispuso la detención de Sosa, mientras la fiscalía avanza con distintas medidas para reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento de la menor y establecer qué sucedió dentro de la vivienda, consignó TN.
Un antecedente que volvió a quedar bajo la lupa
La causa también reavivó un antecedente judicial que había generado una fuerte conmoción años atrás. Lucía Sosa ya había sido investigada por las muertes de otras dos de sus hijas, aunque finalmente fue absuelta.
Uno de esos casos llegó a juicio en 2018, cuando se analizó la muerte de Yazmín, una beba de 11 meses que falleció en Mar del Plata en 2016.
En aquella oportunidad, Sosa y quien era su pareja abandonaron la vivienda donde residían y permanecieron varios días ocultos mientras eran intensamente buscados. Una semana después se entregaron a la Justicia.
Ambos permanecieron detenidos durante casi dos años y sostuvieron en todo momento su inocencia, aunque el expediente tuvo una amplia repercusión pública.
Qué resolvió la Justicia en el juicio anterior
Durante ese proceso también fue analizada la muerte de otra hija de Sosa, una beba de seis meses que había fallecido en 2013.
Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron los informes médicos incorporados al expediente y concluyeron que no existían lesiones traumáticas ni indicios de abuso sexual.
En ambos casos, las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias, motivo por el cual la mujer fue absuelta.
Ahora, tras la muerte de Isabella, ese antecedente volvió a cobrar relevancia en la investigación. Mientras Sosa permanece detenida, la fiscalía intenta determinar con precisión las circunstancias en las que falleció la niña de dos años y avanzar en el esclarecimiento del caso.