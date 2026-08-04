El paro docente tuvo adhesión casi total en Tucumán y dejó sin clases a la mayoría de las escuelas públicas

Reclamos nacionales

La protesta tuvo su acto central en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, denunció una “grave crisis presupuestaria” y la “falta de diálogo” por parte del Gobierno nacional. Durante su discurso aseguró que los docentes perciben “salarios de hambre”, reclamó la convocatoria urgente a la paritaria nacional y exigió la restitución del Fonid y de los fondos nacionales para educación. También criticó la ausencia de inversión en infraestructura escolar y sostuvo que la situación educativa es “peor que la de los años ‘90”.