UNT: Ciencias Económicas lleva tres meses sin Centro de Estudiantes por un conflicto electoral

El padrón, en disputa

Matías Juárez, presidente de Innova, explicó que, de acuerdo con el estatuto del Centro, la agrupación que deja la conducción participa de la conformación de la Junta Electoral. “En Ciencias Económicas, la Junta Electoral siempre es designada por el Centro de Estudiantes que se va, tal como lo marca nuestro estatuto”, afirmó. Según relató, la Junta quedó integrada por tres representantes de Innova y dos de la agrupación opositora. “Para que la elección fuera justa para todos y para incrementar la participación de los alumnos del interior, pedimos que ellos voten a sus delegados y que los de Capital voten al Centro de Estudiantes”, sostuvo.