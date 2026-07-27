Política

ATE anunció un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el próximo lunes

El gremio reclama un aumento salarial de emergencia y rechaza el desmantelamiento de organismos estatales. La protesta podría realizarse junto con CTERA.

ATE CONVOCÓ A UN PARO. La medida de fuerza fue resuelta y anunciada hoy tras la reunión de la Conducción Nacional del sindicato.
ATE CONVOCÓ A UN PARO. La medida de fuerza fue resuelta y anunciada hoy tras la reunión de la Conducción Nacional del sindicato. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ATE convocó a un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía el lunes 3 de agosto en reclamo de aumentos salariales y contra el vaciamiento de organismos estatales.
  • La medida, acordada por la Conducción Nacional, surge tras perder 4% contra la inflación en 2026 y coincidirá con el reinicio de clases, evaluando marchar junto con CTERA.
  • La protesta intensifica el conflicto entre gremios y el Gobierno nacional, anticipando además la participación de ATE en la Jornada Nacional de Lucha del 7 de agosto.
Resumen generado con IA

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el próximo lunes 3 de agosto. La medida de fuerza fue resuelta este lunes durante una reunión de la Conducción Nacional del sindicato.

La decisión tiene dos ejes principales: exigir un aumento salarial de emergencia y rechazar el cierre, desmantelamiento y vaciamiento de organismos estatales, situación que, según el sindicato, provoca una pérdida de puestos de trabajo en el sector público.

La protesta coincidirá con el regreso a clases tras el receso invernal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros distritos del país. En ese contexto, ATE analiza la posibilidad de marchar en conjunto con el sindicato docente CTERA.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la evolución de los salarios de los trabajadores estatales y sostuvo que el deterioro del poder adquisitivo se profundizó durante los últimos años.

"Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei. Con la complicidad de UPCN, en dos años y medio se destruyeron los bolsillos de todos los trabajadores del sector público", afirmó.

La pérdida del poder adquisitivo

Desde ATE señalaron que los aumentos salariales otorgados en la Administración Pública Nacional durante 2026 quedaron por debajo de la inflación.

Según los datos difundidos por el gremio, hasta junio los incrementos acumulados alcanzaron el 12,9%, mientras que la inflación en el mismo período llegó al 16,9%. Para el sindicato, esa diferencia profundiza una pérdida del poder adquisitivo que se arrastra desde el inicio de la actual gestión.

Aguiar también advirtió sobre el creciente nivel de endeudamiento entre los empleados estatales. "Es alarmante el altísimo nivel de endeudamiento de los trabajadores estatales. Las formas de endeudamiento son múltiples. Ya se han superado instituciones formales como los bancos, mutuales, billeteras virtuales y lo más peligroso es que ahora han llegado a endeudarse con prestamistas en los barrios, y esta forma de endeudamiento hasta pone en riesgo la integridad de quienes toman esos créditos", sostuvo.

Reclamos por el empleo público

Además del reclamo salarial, el sindicato denunció el cierre, desmantelamiento y vaciamiento de organismos del Estado Nacional y aseguró que los despidos repercuten en la prestación de servicios públicos.

ATE vinculó esa situación con un deterioro más amplio de la actividad económica y afirmó que, en los últimos dos años y medio, cerraron más de 28.000 empresas y se perdieron más de 341.000 puestos de trabajo.

En ese marco, Aguiar también cuestionó a sectores del sindicalismo por mantener reuniones con funcionarios de la Casa Rosada.

"Los sindicatos están para mejorar la vida de los trabajadores, y no para disputar las migajas del sistema. Hay una sola manera de recuperar nuestro lugar y es no parar de confrontar", expresó.

El dirigente también rechazó la idea de que el Estado se esté reduciendo. "Es una premisa falsa la de que quieren destruir el Estado. Es mentira que no hay un Estado presente. Hoy el Estado está presente pero no para la gente, sino para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y las transnacionales", afirmó.

Otra movilización prevista para el 7 de agosto

El paro nacional del 3 de agosto no será la única medida prevista por ATE. El gremio también confirmó su participación en una Jornada Nacional de Lucha el 7 de agosto, Día de San Cayetano, en el marco de la marcha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.

Temas Asociación de Trabajadores del Estado
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