Daniela Seggiaro, jurado del Festival de Cine de Tucumán: "Si algo está vivo, salta a la vista"

No se trató solamente de decidir cuál era la mejor. Para Daniela, la deliberación también implicó preguntarse qué historias merecen espacio, desde dónde se filma y qué puede aportar un evento ubicado en esta región. “Llegamos a la instancia de deliberación con ideas de cine y con un criterio muy situado en lo que significa para nosotros este festival en el norte del país”, explicó. Desde ese lugar, el trabajo del jurado también puede servir para “correr los límites” de la producción cinematográfica, celebrar aquello que nace de “una cierta verdad” y hacer lugar a otras miradas.