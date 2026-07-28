Con "Toto" Ferro y una programación para todos los públicos, comienza el "Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo"

"La apertura del festival la hacemos en el Teatro Municipal Rosita Ávila a las 20. A las 18 está convocado todo el público para que encuentre su lugarcito. Va a estar 'Toto' Ferro en la inauguración. Este festival de cine tiene el aporte del Gobierno de la provincia y del gobernador Osvaldo Jaldo, porque siempre él está mirando la cultura de Tucumán de una manera muy amorosa, está pendiente de que todos los artistas tengamos la posibilidad de visibilizarnos. Estamos muy contentos por esta apertura", expresó.