Con "Toto" Ferro y una programación para todos los públicos, comienza el "Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo"

Resumen para apurados
- El Ente Cultural de Tucumán inaugura hoy el 21° Festival de Cine en el Teatro Rosita Ávila con Toto Ferro, para promover la cultura local mediante proyecciones gratuitas.
- La jornada abre con el filme 'El Tren Fluvial', ópera prima de Ferro y Lucas Vignale. El evento cuenta con respaldo provincial y celebra más de dos décadas de trayectoria.
- El festival busca consolidar a Tucumán como referente audiovisual regional, ofreciendo competencias, capacitaciones y acceso libre a producciones nacionales para todo público.
El cine volverá a ocupar un lugar central en la agenda cultural de la provincia con el arranque del 21° Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo. La apertura oficial se realizará este martes en el Teatro Municipal Rosita Ávila, donde se proyectará de manera gratuita El Tren Fluvial, el primer largometraje dirigido por Lorenzo "Toto" Ferro y Lucas Vignale.
El acto inaugural contará con la presencia de autoridades del Ente Cultural de Tucumán y del propio Ferro, quien presentará la película y compartirá un encuentro con el público. La convocatoria será a las 18 para el ingreso de los asistentes, mientras que la ceremonia de apertura comenzará a las 20.
La presidenta del Ente Cultural de Tucumán, Sandra Maldonado, destacó la importancia de una nueva edición del festival y el respaldo del Gobierno provincial para su realización.
"La apertura del festival la hacemos en el Teatro Municipal Rosita Ávila a las 20. A las 18 está convocado todo el público para que encuentre su lugarcito. Va a estar 'Toto' Ferro en la inauguración. Este festival de cine tiene el aporte del Gobierno de la provincia y del gobernador Osvaldo Jaldo, porque siempre él está mirando la cultura de Tucumán de una manera muy amorosa, está pendiente de que todos los artistas tengamos la posibilidad de visibilizarnos. Estamos muy contentos por esta apertura", expresó.
Maldonado también resaltó el significado que alcanzó el encuentro tras más de dos décadas de trayectoria. "Esta es la edición número 21 del Festival de Cine. Es muy importante porque el cine no solo proyecta una película, sino que también proyecta emociones, identidad y miradas", afirmó.
En ese sentido, invitó a los tucumanos a participar de las distintas propuestas programadas. "Tenemos altas expectativas de que concurra todo el público. Hay entradas mínimas para algunas películas, y otras son gratuitas", señaló.
Por su parte, la directora de Medios Audiovisuales del Ente Cultural, Adriana Chaya, adelantó que la programación incluirá cuatro competencias oficiales, además de charlas, capacitaciones y muestras especiales.
"Hoy estamos dando inicio a esta 21ª edición. Los que nos siguen saben que va a contar con cuatro competencias oficiales, habrá charlas, capacitaciones y muestras especiales. Vamos a tener actividades para toda la familia, eso es fundamental", indicó. Además, remarcó que "el festival abre su convocatoria y la participación para todos los tucumanos y tucumanas que quieran participar".
La película que abrirá el festival
La función inaugural será con El Tren Fluvial, un drama de 75 minutos que narra la historia de Milo, un niño de nueve años que vive en un remoto pueblo argentino, donde aprende malambo, una de las danzas folclóricas más representativas del país.
Aunque se destaca por su talento como bailarín, el mayor sueño del protagonista es abandonar la vida rural y subirse a un tren que lo lleve hacia el Buenos Aires que imagina. La película propone una mirada sensible sobre la infancia, los deseos de crecer, la identidad y la búsqueda de nuevos horizontes.
El filme marca el debut de Lorenzo "Toto" Ferro como director de largometrajes, luego de consolidarse como actor con producciones como El Ángel -presentada en festivales internacionales como Cannes, San Sebastián y Toronto- y Simón de la montaña, estrenada también en el Festival de San Sebastián.
La codirección está a cargo de Lucas Vignale, realizador audiovisual que desarrolló proyectos para artistas de proyección internacional como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, J Balvin, Nathy Peluso y Wos. Ambos habían trabajado previamente juntos en el cortometraje La pasión, presentado en el BAFICI 2025.