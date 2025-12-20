Secciones
SociedadSalud

Retención de líquidos: cómo detectarla y qué hábitos ayudan a combatirla para evitar un edema

La hinchazón en piernas y rostro puede ser una señal de desequilibrio hídrico. Es clave conocer los alimentos aliados para sentirse más ligero.

Retención de líquidos: cómo detectarla y qué hábitos ayudan a combatirla para evitar un edema
Hace 2 Hs

El organismo humano requiere de un equilibrio hídrico preciso para funcionar correctamente. Si bien retener cierta cantidad de fluidos es vital, el exceso puede derivar en un edema: una inflamación palpable en diversas zonas del cuerpo. Según el "National Center for Biotechnology Information", aunque la retención es un proceso natural, su aparición crónica o repentina requiere atención médica para descartar patologías subyacentes.

Sin embargo, en muchos casos, este problema responde a factores de estilo de vida que pueden corregirse con cambios simples y naturales.

¿Cómo detectar la retención de líquidos?

Para saber si retenés líquidos, podés comprobar si se presentan algunas de estos síntomas:

- Pesadez e hinchazón: generalmente se produce en las extremidades, pies, tobillos y piernas. También en otras áreas, como manos, abdomen y el rostro. Podés sentir que las piernas te pesan más de lo habitual y también cierta tensión en la parte del cuerpo afectada.

- Peso: En un período corto de tiempo y sin cambios en tu dieta o estilo de vida, un cambio brusco de peso podría estar relacionado con la retención de líquidos.

- Piel tirante: La piel puede lucir estirada, brillante o también si presionás con el pulgar zonas como tobillos o muslos, el retorno del color sanguíneo se retarda más de lo habitual (queda más blanco por más tiempo).

- Bijouterie: Notás que anillos y pulseras están más justos de lo habitual y es difícil quitártelos.

¿Cuáles son los alimentos y hábitos que te ayudarán a combatir la retención de líquidos?

Algunos ingredientes tienen efecto desintoxicante y diurético, capaz de eliminar líquidos y la sensación de “globo” que también puede sentirse. Té verde, ananá, cola de caballo y diente de león, son algunos ejemplos.

- Ajustes en tu dieta: Comer solo ananá y tomar té verde no hará milagros, es importante limitar el consumo de sodio y alimentos que contengan sal camuflada, como los ultraprocesados (comidas precocidas, snacks salados), enlatados y en conserva, embutidos, quesos grasos.

- También debe controlarse el consumo de alimentos fritos, ricos en grasas saturadas, gaseosas y bebidas azucaradas, que además del sodio, sobrecargan el riñón e hígado por el exceso de aditivos y colorantes artificiales.

- Las comidas ricas en harinas blancas o refinadas (pan blanco, pasta, arroz blanco) aumentan no solo la cantidad de agua en el cuerpo, sino que también dificultan la excreción de sal por el riñón.

- Es clave incluir frutas y verduras.

- Es ideal el consumo de pepinos, sandía, espárragos y ananá. A la dieta pueden sumarse cereales integrales y mejorar la cocción, evitando fritos y prefritos. Otro ajuste a considerar es acostumbrarse al uso de especias, en lugar sal (por ejemplo, puede condimentarse con pimienta, pimentón, coriandro curry, orégano tomillo albahaca).

- Magnesio y B6 en la dieta. Hojas verdes, nueces, arvejas y granos son fuente de magnesio un mineral sumamente importante. Es fundamental para los músculos y contribuye a disminuir la retención de agua en mujeres, sobre todo cuando la retención de líquidos es secundaria al ciclo menstrual y se exacerba los días previos al período.

- Ante la deficiencia de vitamina B6, se aumenta la retención de líquidos. Los alimentos ricos son esta vitamina son atún, semillas de girasol, pistachos, papa, pollo, carne magra y bananas.

Retención de líquidos: cuatro hábitos para combatirla

Hidratación

Retener líquidos no es sinónimo de no tomar agua, al contrario. Beber suficiente agua ayuda a eliminar el exceso y al normal funcionamiento del riñón. De base comenzar con los 8 vasos de agua al día es un buen comienzo

Realizar actividad física

El ejercicio regular puede estimular la circulación y reducir la retención de líquidos. Actividades aeróbicas de bajo impacto, como caminar, nadar o andar en bicicleta, son un buen comienzo siempre adaptado a las capacidades de cada persona.

Elevar las piernas

Un remedio casero y fácil de implementar es elevar las piernas por encima del nivel del corazón durante 20 a 30 minutos.

Medias de compresión

Ayudan a mejorar la circulación y son un gran aliado para quienes pasan mucho tiempo sentados o de pie en su trabajo.

Eliminar la retención de líquidos varía según la persona, y no es lineal, en los casos más leves cambiar la dieta y el estilo de vida ayuda a mejorar, pero en casos más severos y de más tiempo puede llevar meses y siempre es aconsejable la ayuda de un profesional de la salud.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud

Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud

Tu cabello habla: 10 señales de alerta para tomar en cuenta sobre la caída excesiva

Tu cabello habla: 10 señales de alerta para tomar en cuenta sobre la caída excesiva

La dieta anti-dolor: qué comer para proteger tus rodillas después de los 40

La dieta "anti-dolor": qué comer para proteger tus rodillas después de los 40

Restablecieron el sistema y se normaliza la emisión de certificados de discapacidad en Tucumán

Restablecieron el sistema y se normaliza la emisión de certificados de discapacidad en Tucumán

Tucumán adelanta la segunda dosis de la vacuna triple viral ante el repunte global del sarampión

Tucumán adelanta la segunda dosis de la vacuna triple viral ante el repunte global del sarampión

Lo más popular
La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio
1

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica
2

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección
3

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF
4

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán
5

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad
6

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad

Más Noticias
Cuáles son los salarios de los que están en la cima del mercado laboral

Cuáles son los salarios de los que están en la cima del mercado laboral

De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

El tiempo en Tucumán: la máxima llegará a los 36°C este sábado y hay alerta por tormentas

El tiempo en Tucumán: la máxima llegará a los 36°C este sábado y hay alerta por tormentas

Por qué recomiendan mezclar espinaca con mandarina y cuáles son sus beneficios nutricionales

Por qué recomiendan mezclar espinaca con mandarina y cuáles son sus beneficios nutricionales

Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Comentarios