Adiós a la hinchazón: tres recetas fáciles con probióticos que mejoran tu digestión

No lleva leche. La fermentación se consigue a partir de la acción que hacen las bacterias acidófilas que metabolizan anaeróbicamente los azúcares de la col produciendo ácido láctico. Con esta preparación culinaria de un probiótico natural que casi no tiene fecha de caducidad, los tripulantes, a falta de verdura fresca, se servían durante sus travesías de las virtudes del chucrut que, entre otros, aporta vitamina C, ideal para frenar el escorbuto.