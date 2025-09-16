Adiós hinchazón abdominal: menú semanal para un vientre más plano

La inflamación abdominal es característica en personas que padecen alguna patología o que simplemente están llevando una dieta desequilibrada o rica en grasas. Para muchas personas, un abdomen distendido y tenso representa un problema estético y para otras, lo que pesa es el malestar y la incomodidad. Por eso es sano aprender qué alimentos son mejores para evitar la hinchazón y cuáles deberían evitarse.