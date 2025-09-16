Adiós hinchazón abdominal: menú semanal para un vientre más plano

La inflamación abdominal es característica en personas que padecen alguna patología o que simplemente están llevando una dieta desequilibrada o rica en grasas. Para muchas personas, un abdomen distendido y tenso representa un problema estético y para otras, lo que pesa es el malestar y la incomodidad. Por eso es sano aprender qué alimentos son mejores para evitar la hinchazón y cuáles deberían evitarse.
La especialista María del Mar Durbán Redondo, perteneciente al Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Madrid, señala que hay que prestar atención a que los alimentos sean ricos en fibra soluble, agua y grasas de calidad. Entre estos, los favoritos son las frutas y verduras que además de fibras contienen otros nutrientes como las fibras, vitaminas y minerales.
También son buenos los cereales integrales como la avena o los frutos secos y desecados. La hidratación, por su parte, es fundamental para mantener una digestión adecuada y evitar el estreñimiento. La ejercitación física y el movimiento constante ayuda a eliminar esta última condición.
Menú de siete días para decir chau a la inflamación abdominal
Lunes
● Desayuno: avena cocida en agua con rodajas de manzana verde y canela. Un té de manzanilla.
● Almuerzo: ensalada de quinoa, pepino, tomate, rúcula y pollo grillado. Agua con rodajas de limón.
● Merienda: yogur natural descremado con semillas de chía.
● Cena: filete de merluza al horno con calabaza y brócoli al vapor.
Martes
● Desayuno: licuado de pera y espinaca con agua. Una tostada integral con palta.
● Almuerzo: lentejas guisadas con zanahoria, calabacín y un toque de cúrcuma (sin chorizo ni embutidos).
● Merienda: infusión de jengibre y rodajas de pepino con hummus.
●Cena: omelette de claras con espinaca. Una ensalada de remolacha rallada.
Miércoles
● Desayuno: porridge de avena con frutillas y semillas de lino. Un té verde.
● Almuerzo: pechuga de pollo al limón. Una ensalada de garbanzos, tomate y perejil.
● Merienda: batido de kiwi y manzana. Un puñado de nueces.
●Cena: sopa de calabaza y zanahoria. Una porción de pescado a la plancha.
Jueves
● Desayuno: infusión de menta. Una porción de pan integral con queso fresco bajo en grasa
● Almuerzo: ensalada tibia de arroz integral con verduras salteadas (brócoli, zanahoria, zapallito) y tofu grillado.
● Merienda: yogur con arándanos y avena.
● Cena: crema de zapallo y jengibre. Una ensalada de hojas verdes con palta.
Viernes
● Desayuno: smoothie de banana, espinaca y leche de almendras. Un puñado de semillas de calabaza.
● Almuerzo: filete de pescado con puré de batata y ensalada de repollo morado.
● Merienda: infusión de manzanilla. Galletas de avena caseras.
● Cena: ensalada de garbanzos con pepino, tomate y aceite de oliva.
Sábado
● Desayuno: avena con pera rallada y nueces. Un té de hinojo.
● Almuerzo: pechuga de pavo al horno con ensalada de kale y palta.
● Merienda: yogur natural con semillas de lino.
● Cena: crema de zapallito con cúrcuma. Una tortilla de espinaca.
Domingo
● Desayuno: licuado de melón y menta. Una tostada integral con hummus.
● Almuerzo: quinoa con brócoli, zanahoria y pechuga de pollo grillado.
● Merienda: infusión de té verde. Rodajas de manzana con mantequilla de almendras.
● Cena: sopa de verduras (apio, calabaza, zanahoria). Una porción de pescado al vapor con limón.