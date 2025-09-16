Secciones
Adiós hinchazón abdominal: menú semanal para un vientre más plano

Ideas para no tener que pensar qué cocinar y comer saludable durante los próximos días. Un listado para facilitarte las tareas de casa.

Los alimentos ricos en fibra y una correcta hidratación promueven la formación de un vientre sano y plano.
La inflamación abdominal es característica en personas que padecen alguna patología o que simplemente están llevando una dieta desequilibrada o rica en grasas.  Para muchas personas, un abdomen distendido y tenso representa un problema estético y para otras, lo que pesa es el malestar y la incomodidad. Por eso es sano aprender qué alimentos son mejores para evitar la hinchazón y cuáles deberían evitarse.

La especialista María del Mar Durbán Redondo, perteneciente al Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Madrid, señala que hay que prestar atención a que los alimentos sean ricos en fibra soluble, agua y grasas de calidad. Entre estos, los favoritos son las frutas y verduras que además de fibras contienen otros nutrientes como las fibras, vitaminas y minerales.

También son buenos los cereales integrales como la avena o los frutos secos y desecados. La hidratación, por su parte, es fundamental para mantener una digestión adecuada y evitar el estreñimiento. La ejercitación física y el movimiento constante ayuda a eliminar esta última condición.

Menú de siete días para decir chau a la inflamación abdominal

Lunes

● Desayuno: avena cocida en agua con rodajas de manzana verde y canela. Un té de manzanilla.

● Almuerzo: ensalada de quinoa, pepino, tomate, rúcula y pollo grillado. Agua con rodajas de limón.

● Merienda: yogur natural descremado con semillas de chía.

● Cena: filete de merluza al horno con calabaza y brócoli al vapor.

Martes

● Desayuno: licuado de pera y espinaca con agua. Una tostada integral con palta.

● Almuerzo: lentejas guisadas con zanahoria, calabacín y un toque de cúrcuma (sin chorizo ni embutidos).

● Merienda: infusión de jengibre y rodajas de pepino con hummus.

●Cena: omelette de claras con espinaca. Una ensalada de remolacha rallada.

Miércoles

● Desayuno: porridge de avena con frutillas y semillas de lino. Un té verde.

● Almuerzo: pechuga de pollo al limón. Una ensalada de garbanzos, tomate y perejil.

● Merienda: batido de kiwi y manzana. Un puñado de nueces.

●Cena: sopa de calabaza y zanahoria. Una porción de pescado a la plancha.

Jueves

● Desayuno: infusión de menta. Una porción de pan integral con queso fresco bajo en grasa

● Almuerzo: ensalada tibia de arroz integral con verduras salteadas (brócoli, zanahoria, zapallito) y tofu grillado.

● Merienda: yogur con arándanos y avena.

● Cena: crema de zapallo y jengibre. Una ensalada de hojas verdes con palta.

Viernes

● Desayuno: smoothie de banana, espinaca y leche de almendras. Un puñado de semillas de calabaza.

● Almuerzo: filete de pescado con puré de batata y ensalada de repollo morado.

● Merienda: infusión de manzanilla. Galletas de avena caseras.

● Cena: ensalada de garbanzos con pepino, tomate y aceite de oliva.

Sábado

● Desayuno: avena con pera rallada y nueces. Un té de hinojo.

● Almuerzo: pechuga de pavo al horno con ensalada de kale y palta.

● Merienda: yogur natural con semillas de lino.

● Cena: crema de zapallito con cúrcuma. Una tortilla de espinaca.

Domingo

● Desayuno: licuado de melón y menta. Una tostada integral con hummus.

● Almuerzo: quinoa con brócoli, zanahoria y pechuga de pollo grillado.

● Merienda: infusión de té verde. Rodajas de manzana con mantequilla de almendras.

● Cena: sopa de verduras (apio, calabaza, zanahoria). Una porción de pescado al vapor con limón.

