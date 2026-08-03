La Antártida registró la temperatura más baja del planeta en 14 años: llegó a -84,1 °C

La medición fue captada en dos ocasiones durante la mañana de esa jornada, con apenas unos minutos de diferencia, a las 6:25 y a las 6:34 horas, lo que confirmó la consistencia del registro y despertó el interés de especialistas en meteorología y ciencias atmosféricas. De acuerdo con el artículo, también se trata del registro más frío en los 16 años de historia de la propia estación, lo que convierte al evento en un hecho doblemente significativo para la comunidad científica polar.