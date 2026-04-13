Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

Resumen para apurados
- El SMN prevé el inicio de tormentas en Tucumán a partir de las 18:00 de este lunes. Las lluvias persistirán hasta el miércoles con temperaturas máximas de hasta 26 °C.
- La inestabilidad llega tras un inicio de semana agradable. Aunque Tucumán no posee alertas vigentes, provincias vecinas como Santiago del Estero están bajo alerta amarilla.
- Se espera que el tiempo mejore desde el jueves con un ascenso térmico que llegará a los 27 °C el sábado. El cese de lluvias permitirá un fin de semana mayormente estable.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico anticipado de los próximos siete días para Tucumán. El lunes empezó con un clima agradable y se registrará un aumento de temperatura esta semana en relación a la semana pasada. Pero al menos los primeros días estarán marcados por las precipitaciones, que tendrán diferente intensidad.
Aunque Tucumán no se encuentra bajo alerta meteorológica por tormentas, sí es el caso de las provincias que la rodean hacia el norte y el este. De hecho, Santiago del Estero se encuentra en este momento bajo alerta amarilla por tormentas. La intensidad que amerita esta advertencia no afectará a Tucumán, aunque las condiciones climáticas tendrán algunas consecuencias en la provincia más pequeña del NOA.
¿Desde cuándo lloverá en Tucumán?
Las tormentas empezarán este lunes, acompañadas de una temperatura que alcanzará los 25 °C. El SMN anunció una probabilidad de precipitación entre el 40 y 70% desde la tarde, pero por la noche también lloverá. The Weather Channel brinda información más precisa y estima que las precipitaciones empezarán alrededor de las 18 y se extenderán hasta la madrugada del martes.
Las lluvias que empezarán este lunes seguirán sin tregua, por lo menos, hasta el miércoles. Pero no afectarán a todas las zonas por igual. El martes por la madrugada solo algunas regiones de la provincia recibirán las lluvias, pero la situación se generalizará por la mañana. También se anunciaron tormentas por la tarde y la noche, y la temperatura máxima llegará a los 24 °C.
El miércoles la mañana empezará con precipitaciones de una intensidad que irá reduciéndose hacia la tarde. Hay una probabilidad de precipitación del 10 al 40%. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima alcanzará los 26 °C con vientos casi imperceptibles de dirección predominante sudoeste.
La temperatura irá en aumento a medida que se acerque el sábado y descenderá levemente el domingo. No se pronosticaron tormentas para la segunda parte de la semana, por lo que dejará de llover el jueves. Las temperaturas rondarán entre los 17 °C y los 27 °C, siendo el sábado el día más cálido.