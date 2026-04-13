Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

Las lluvias que empezarán este lunes seguirán sin tregua, por lo menos, hasta el miércoles. Pero no afectarán a todas las zonas por igual. El martes por la madrugada solo algunas regiones de la provincia recibirán las lluvias, pero la situación se generalizará por la mañana. También se anunciaron tormentas por la tarde y la noche, y la temperatura máxima llegará a los 24 °C.