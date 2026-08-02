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Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 3 de agosto

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

PREONÓSTICO. Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 3 de agosto
PREONÓSTICO. Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 3 de agosto LA GACETA / FOTO ANALIA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes 3 de agosto en Tucumán una jornada estable, sin lluvias y con 25 °C de máxima debido a un frente templado.
  • La jornada tendrá una mínima de 13 °C, cielo entre parcialmente y mayormente nublado, y vientos leves del sudeste, siendo ideal para realizar actividades al aire libre.
  • El tiempo estable continuará durante la semana con máximas de hasta 25 °C y sin precipitaciones, consolidando un clima típico del invierno tucumano.
Resumen generado con IA

El inicio de la semana llegará con condiciones estables en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 3 de agosto se presentará con cielo entre parcialmente y mayormente nublado, temperaturas agradables y sin lluvias previstas durante toda la jornada.

La temperatura mínima será de 13 °C, mientras que la máxima alcanzará los 25 °C, lo que permitirá disfrutar de una tarde templada, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico por momentos del día

Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 14 °C, con vientos leves del sector sur.

Por la mañana, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 13 °C, con vientos del sudeste de entre 7 y 12 km/h.

En la tarde, el termómetro llegará a los 25 °C bajo un cielo algo nublado. Los vientos se mantendrán leves, provenientes del sudeste.

Hacia la noche, aumentará la nubosidad y el cielo estará mayormente nublado, aunque la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo muy baja, entre 0% y 10%. La temperatura descenderá hasta los 20 °C.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

El pronóstico extendido indica que el tiempo estable continuará durante los próximos días. Para el martes se espera una mínima de 15 °C y una máxima de 23 °C, mientras que el miércoles volvería a alcanzar los 25 °C, sin lluvias en el horizonte.

Las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con mañanas frescas y tardes templadas, características típicas del invierno tucumano en esta época del año.

Claves del tiempo para este lunes 3 de agosto

Mínima: 13 °C.

Máxima: 25 °C.

Cielo: parcialmente nublado durante gran parte del día y mayormente nublado por la noche.

Lluvias: probabilidad entre 0% y 10%.

Viento: del sudeste, entre 7 y 12 km/h durante la mañana y la tarde.

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