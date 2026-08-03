El dólar mayorista abre agosto bajo presión y acecha la barrera de los $1.500

Cotizaciones y brecha en el inicio del mes

En el segmento minorista, la divisa también mostró movimientos. El dólar oficial en la pizarra del Banco Nación abrió a $1.510 para la venta, mientras que el promedio ponderado por el Banco Central se situó en $1.511,12. Por su parte, el mercado informal acompaña la tendencia: el denominado "dólar blue" se comercializa en torno a los $1.560, lo que mantiene la atención de los analistas sobre la evolución de la brecha cambiaria en esta primera semana clave de agosto.