El dólar mayorista abre agosto bajo presión y acecha la barrera de los $1.500

Resumen para apurados
- El dólar mayorista en Argentina subió a $1.491 al inicio de agosto ante la renovada demanda de divisas del mercado cambiario tras un mes de julio con baja variación.
- En julio el tipo de cambio aumentó solo 0,2%. Aunque el BCRA compró dólares, las reservas brutas cayeron U$S1.405 millones por pagos de deuda y absorción de liquidez.
- El mercado evalúa si el Banco Central acelerará la devaluación para mantener la competitividad o si mantendrá el ancla cambiaria para contener la inflación.
El mercado cambiario comenzó agosto con una dinámica de mayor volatilidad. El dólar mayorista, que rige las operaciones de comercio exterior, inició la jornada al alza ubicándose en $1.491. Tras un mes de julio donde la cotización del dólar se mantuvo prácticamente plana -con un incremento de apenas el 0,2%, muy por debajo de la inflación proyectada-, los operadores advierten que la presión dolarizadora vuelve a marcar el ritmo de las operaciones.
Cotizaciones y brecha en el inicio del mes
En el segmento minorista, la divisa también mostró movimientos. El dólar oficial en la pizarra del Banco Nación abrió a $1.510 para la venta, mientras que el promedio ponderado por el Banco Central se situó en $1.511,12. Por su parte, el mercado informal acompaña la tendencia: el denominado "dólar blue" se comercializa en torno a los $1.560, lo que mantiene la atención de los analistas sobre la evolución de la brecha cambiaria en esta primera semana clave de agosto.
Este escenario plantea un interrogante central para los inversores: si el Banco Central convalidará un desplazamiento más veloz del tipo de cambio para no perder competitividad frente a la inflación, o si redoblará esfuerzos para utilizar el ancla cambiaria como herramienta de desinflación, a pesar de la creciente demanda de divisas.
Entre las compras y la caída de reservas
En la última rueda operativa de julio, el Banco Central logró una compra neta de U$S46 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que representa el 6,7% del volumen total operado. Con este resultado, la autoridad monetaria cerró julio con compras acumuladas por U$S2.163 millones, alcanzando un saldo positivo de U$S13.337 millones en lo que va de 2026.
Sin embargo, a pesar de la capacidad de compra en el mercado, las reservas brutas sufrieron un retroceso significativo, finalizando en U$S47.596 millones. Esta caída de U$S1.405 millones respecto al cierre previo se explica principalmente por pagos de obligaciones y movimientos contables, lo que mantiene el foco de los operadores en la liquidez real de la entidad. Como dato positivo, los depósitos privados en moneda extranjera mostraron una ligera suba, consolidándose en los U$S40.553 millones.
La estrategia financiera del Tesoro
El frente fiscal y monetario también presenta desafíos. Tras la última licitación del miércoles, donde el Tesoro logró un "rollover" del 144%, el viernes se produjo una fuerte absorción de liquidez por $3,75 billones. Esta contracción de la masa monetaria en manos del sistema financiero generó una presión transitoria sobre las tasas de interés de corto plazo.
Para mitigar este apretón de liquidez y evitar un salto disruptivo en las tasas, el Ejecutivo habría recurrido nuevamente a mecanismos extraordinarios, como la recompra de títulos públicos. Según estimaciones privadas, la asistencia a través de repos resultó insuficiente para compensar la magnitud de lo absorbido por el Tesoro, lo que obliga a los bancos a recalibrar sus carteras en un inicio de agosto marcado por la escasez de pesos y la presión sobre el dólar.