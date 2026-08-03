“Gente de la ruta”, el filme misionero que dio la sorpresa en el Festival Tucumán Cine
La ópera prima del nacido en Oberá, Lucas Koziarski, se quedó anoche con el principal reconocimiento del festival inspirado en Gerardo Vallejo. Filmada íntegramente en Misiones y con un equipo mayoritariamente local, la película había tenido su estreno mundial en el Bafici.
El cine independiente argentino tiene historias que nacen lejos de los grandes centros de producción y que, poco a poco, consiguen hacerse lugar en el mapa nacional. “Gente de la ruta”, la ópera prima del realizador misionero Lucas Koziarski, acaba de sumar un capítulo importante a ese recorrido: anoche se consagró ganadora del Festival Tucumán Cine, reconocimiento que llega después de su estreno mundial en la Competencia Oficial Argentina del Buenos Aires Festival de Cine Independiente (Bafici).
La película fue rodada íntegramente en Oberá, Misiones, con un equipo mayoritariamente local y regional. El resultado es un largometraje de 67 minutos que se mueve entre el drama íntimo, la tensión y una atmósfera inquietante para contar una historia atravesada por la violencia y los silencios.
La protagonista es Gladys, una mujer que huye junto a sus hijos hacia la casa de su prima. El destino es un barrio atravesado por una ruta, un espacio donde la vida cotidiana se mezcla con situaciones de violencia y con la desaparición de mujeres. A partir de ese escenario, Koziarski construye un relato que encuentra en lo cotidiano una amenaza permanente.
El premio obtenido en nuestra provincia llega pocos días después de una presentación que también tuvo una fuerte carga simbólica para el equipo. “Gente de la ruta” tuvo su estreno mundial en una sala colmada del complejo Cinépolis Plaza Houssay, en Buenos Aires. Allí, integrantes del equipo volvieron a encontrarse con una película que había sido concebida y filmada en Misiones.
“La filmamos en Misiones, con un equipo casi completamente local y con mujeres de la zona, muchas de ellas no actrices, incluso parte de mi familia”, explicó Koziarski en una entrevista reproducida por el sitio gubernamental de Misiones. El realizador destacó especialmente la respuesta del público durante aquella primera función. Hubo preguntas, interés y conversaciones posteriores que prolongaron la experiencia más allá de la pantalla.
La película tiene una raíz personal. Koziarski, reconocido por su trabajo como director de arte en producciones como “Las Mil y una” e “Hija mayor”, toma como punto de partida recuerdos, relatos y experiencias vinculadas con su infancia en Oberá. Las mujeres de su entorno —familiares, vecinas y trabajadoras de la ruta— aparecen como una influencia decisiva en la construcción del universo de la película.
El reconocimiento en Tucumán también adquiere relevancia por lo que representa para el cine producido desde las provincias. Sergio Acosta, productor y próximo presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), destacó el valor del cine independiente como una herramienta para contar mundos que muchas veces quedan fuera de la industria.
Camila Acosta, productora, puso el acento en el carácter colectivo de la experiencia. Para ella, compartir el estreno con buena parte del equipo técnico y las actrices fue una confirmación de que es posible hacer cine desde una identidad propia.
Con el premio de Tucumán Cine en sus manos y nuevas funciones previstas en el Bafici, “Gente de la ruta” continúa su recorrido. Una película nacida en Oberá que ahora encuentra en Tucumán otro reconocimiento y, sobre todo, una nueva oportunidad para que una historia profundamente misionera dialogue con espectadores de todo el país.
Cortometrajes
Ganador: “Shulka” de Raquel María Soaje y María Cecilia Casanova (Tucumán)
Lucila es una joven Shulka, la hija menor destinada al cuidado de sus padres. Vive en Tafí del Valle, donde entrega sus días a su madre enferma, Higinia. Con el paso del tiempo se atreve a dar un pequeño paso: pedirle permiso a Higinia para vivir su vida.
Menciones especiales
1. “Watukuy”de Agustín María Lagos, provincia de Catamarca.
2. “Volver a verte” de Román Ruberti Godoy, provincia de San Juan.
3. “Che kane’o”, de Iara Saracho y Fabricio Soria, provincia de Tucumán.
Videoclips tucumanos
Ganador: “Invierno Rojo”, de Ignacio Juárez
El jurado coincidió en sus argumentos y explicó por qué le dio el premio: “Por ser una obra que desde su primer plano construye un universo propio y lo sostiene hasta el final. Trabajando una fotografía intencionada y casi pictórica, completando el encuadre. con un diseño de arte, vestuario y maquillaje que dan ganas de seguir mirando. Un videoclip que logra que la imagen y la música avancen en un mismo cuerpo y ritmo. Celebramos y destacamos la participación activa de la artista, que le da al clip una autenticidad difícil de fingir. Una obra en la que se nota el latir de la idea”.
Menciones especiales
1. “Na más”, de Nicolás Nougués, se destaca por su fotografía, actuaciones y producción. Una narrativa bien sostenida por el montaje, que aprovecha con inteligencia los encuadres para potenciar las interpretaciones y acompaña con precisión el ritmo de la canción.
2. “La velocidad”, de Ivo Melian y Emanuel Campos Gallucci. “Valoramos su trabajo artesanal en stop motion. Un claro ejemplo de que una buena idea, contada con sencillez, puede transmitir muchísimo.”, aseguró el jurado.
3. “Aro, Aro, Aro”, de Marcos Zeitune. “Por la incorporación de un contexto natural como parte principal del videoclip logrando una estética llamativa”, dijo el jurado tras la premiación.
4. “Los de Barrio”, de Franco Rivadeo. El jurado: “Por traer el barrio tucumano a la pantalla con un valor que trasciende. Imágenes que rozan lo documental y dejan ver el interior de un hogar”.
Competencia argentina de largometrajes
Ganadora: “Gente de la ruta”, de Lucas koziarski
“Por su despliegue de recursos narrativos que construyen una marcada identidad cinematográfica donde se destacan todo su conjunto actoral, la sutileza del montaje y un potente diseño sonoro enmarcados en una producción regional”, justificó el jurado.
Mención especial
“Hijo mayor”, de Cecilia Kang. Argumentó el jurado: “Porque da cuenta una mirada autoral con la construcción de un punto de vista único que incluye la ficción y el documental y se proyecta desde lo autobiográfico hacia una valiosa construcción identitaria”.
Competencia latinoamericana de largometrajes
Ganadora: “Uyariy”, de Javier Corcuera
“Una película con enorme valor testimonial que dialoga con nuestro presente latinoamericano, proponiendo la escucha y la empatía como prácticas fundamentales para la construcción colectiva y defensa de nuestros territorios”, especificaron los miembros del jurado del festival acerca de la ganadora en esta categoría.
Mención especial
“Muña muña”, de Paula Morel Kristof. “Por la ternura y enorme interpretación de su protagonista en un personaje que se reencuentra con el deseo como impulso vital hacia su autonomía”, justificó el jurado. Nominada a los Premios Sur en la categoría de Mejor Ópera Prima, la película sigue a Olga, una enfermera de 60 años que vive en los Valles Calchaquíes. Mientras ayuda a su hijo Rubén a conseguir dinero para irse a estudiar al extranjero, conoce a un turista francés más joven que ella, con quien comienza un vínculo. La inminente soledad y la reciente relación de amor le despiertan contradicciones y preguntas acerca de su propio deseo postergado. En el elenco figuran también Ana Carina Estrada, Sophie Tirouflet, Fernando Solórzano, Máximo Duilio Rossaroli, Eleonora Cohen Imach, Cynthia Avellaneda y Tulio Billone, entre otros.
Antes de la gala
Espectáculo multidisciplinario
La ceremonia comenzó con un espectáculo que combinó cine, música y danza. Antonella Mazziotti bailaba y Lissel Plaate tocaba (foto) canciones de peliculas ganadoras del Festival: “Los Dueños”, “Zombies en el cañaveral”, “El motoarrebatador”, “Bazán Frías”, películas mencionadas “Barcos y Catedrales”, “El camino hacia la muerte del Viejo Reales”. El show fue dirigido por Nicolás Aráoz.
Lo último
Proyección en la sala Hynes O’Connor
Hoy, desde las 22, se proyectará en la sala Hynes O’Connor el último capítulo de “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”, la serie ganadora del Martín Fierro a Mejor Ficción (entre otros varios premios) que participó activamente del Festival Tucumán Cine, en donde se proyectaron todos sus capítulos. Será la última actividad del festival que se despide hasta el año que viene, para la edición número 22.
Reconocimiento
Cuánto dinero se llevaron los ganadores y ganadoras luego del triunfo en el Festival Tucumán Cine
La cifra total se desplegó en 131 largos de todo el continente (incluyendo nuestro país), que compitieron por un reconocimiento de $800.000; 85 largos (tenían el premio mayor de $1 millón) y 320 cortos argentinos ($500.000) y 45 videoclips ($400.000) de artistas de la provincia. Además, entre los reconocimiento no oficiales, entregarán distinciones la Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales (al mejor sonido entre los largos nacionales); al Proyecto de Cine Independiente; de la Fundación SAGAI al protagonista masculino y femenino; de Argentores a mejor guión; de Tucumán Audiovisual al corto tucumano.
Los que decidieron
Cómo y por quiénes estaba compuesto el jurado que determinó a todas las películas ganadoras
El jurado común en el caso de los filmes más extensos estuvo integrado por Daniela Seggiaro (Salta) y José Manuel Villafañe y Mariana Bomba (ambos de Tucumán); mientras que las producciones breves serán evaluadas por Carolina Peralta (Mendoza), Noelia Carrizo D’Alessandro (Salta) y Martin Falci (Tucumán); y las realizaciones musicales, por Lautaro Espósito (Buenos Aires), Emilio Grosso (Jujuy) y Solana Carlevaris (Tucumán). En el Concurso WIP NOA (al mejor sonido), el jurado estará integrado por Gabriel Lahaye, Gustavo Pomernec, Adrián Rodríguez y Lucía Tebaldi.