“Gente de la ruta”, el filme misionero que dio la sorpresa en el Festival Tucumán Cine

“Muña muña”, de Paula Morel Kristof. “Por la ternura y enorme interpretación de su protagonista en un personaje que se reencuentra con el deseo como impulso vital hacia su autonomía”, justificó el jurado. Nominada a los Premios Sur en la categoría de Mejor Ópera Prima, la película sigue a Olga, una enfermera de 60 años que vive en los Valles Calchaquíes. Mientras ayuda a su hijo Rubén a conseguir dinero para irse a estudiar al extranjero, conoce a un turista francés más joven que ella, con quien comienza un vínculo. La inminente soledad y la reciente relación de amor le despiertan contradicciones y preguntas acerca de su propio deseo postergado. En el elenco figuran también Ana Carina Estrada, Sophie Tirouflet, Fernando Solórzano, Máximo Duilio Rossaroli, Eleonora Cohen Imach, Cynthia Avellaneda y Tulio Billone, entre otros.