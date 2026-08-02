Festival Tucumán Cine: Valentini explora el humor especial de Gombrowicz

Antes de que se anuncien los ganadores del Tucumán Cine, se proyectarán las últimas dos películas en competencia en el teatro municipal Rosita Ávila (San Martín 251). A las 18, entre los largometrajes argentinos, se verá “Gente de la ruta” (foto), dirigida por Lucas Koziarski. El filme sigue a Gladys, quien huye de su marido y se refugia con sus hijos en casa de su prima Analía en Oberá, Misiones. Entre visitas y rutinas, su vida cotidiana se ve atravesada por la oscuridad del barrio, los controles policiales y desapariciones de mujeres que trabajan en la ruta. En el turno de las 20 estará la producción mexicana “Teléfono público”, de Moïs Roditi y en la sección latinoamericana, con una historia que comienza tras un terremoto nocturno que corta el servicio de celular, por lo que se debe recurrir a las viejas cabinas telefónicas callejeras para saber cómo están los seres queridos. Además, a las 22 y en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251) se emitirá el quinto capítulo de “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”.