Berretta, el pueblo de la biblioteca magnífica que Borges admiró

La historia de la condesa y el conde

A pocas cuadras de la estación ferroviaria de Berretta se extiende un predio de 1.000 hectáreas con un lago interior (igual al del parque Independencia de Rosario, pero a menor escala) y una imponente casona rosa, rodeada de palmeras y arbustos. Allí vivían Joan Antoinette Laporte - conocida por todos como “la condesa”- y su esposo, el conde Van Limburg Stirum. Ambos eran neerlandeses. Hasta edad avanzada, ella conducía su propio automóvil, la mayoría de las veces a alta velocidad, viajaba periódicamente al exterior y mantenía una rutina inalterable: vestir durante todo el año una camisa blanca y un pantalón de corderoy amarillo. Contaba con los servicios de un ama de llaves y tenía un marcado rechazo a las visitas. Eso sí, en sus años mozos, oficiaba de anfitriona de fiestas que se llevaban todas las miradas. “Las damas con sombrilla se paseaban al borde del lago, los hombres bebían y conversaban en el parque, los niños buscaban huevos pintados escondidos entre las plantas. La más célebre de esas fiestas era la que se llevaba a cabo cada 5 de diciembre para celebrar la Fiesta de San Nicolás, cuando la misma condesa, disfrazada de Sinterklaas, repartía presentes entre los invitados”, contó Javier Núñez en el libro “19. Una cartografía narrativa de Santa Fe”.