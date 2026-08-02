Horóscopo semanal del 3 al 9 de agosto: las predicciones para los 12 signos en el amor, el trabajo y la salud

La primera semana completa de agosto se presenta con una energía idónea para organizar prioridades, afianzar proyectos y abrir la puerta a renovadas oportunidades. El horóscopo comprendido entre el lunes 3 y el domingo 9 de agosto de 2026 anticipa el panorama para cada signo del zodíaco en ámbitos clave como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas.