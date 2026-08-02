Los monstruos viven más cerca de lo que creemos en Lamberti

No obstante, el miedo no aparece únicamente por el escenario. También depende de aquello que el lector completa con su propia imaginación. “En la literatura lo que uno tiene que provocar es la sensación de que algo se acerca”, sostiene. Y recurre a una imagen para explicarlo: “Es lo que algunos llaman la literatura de la puerta cerrada. Detrás de ella el lector pone al monstruo y yo, como escritor, lo pinto o lo sugiero de la mejor manera para que cada uno imagine el suyo”.