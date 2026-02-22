Luciano Lamberti: “Uno tiene que escribir lo que siente en su corazón, no lo que está de moda”

-Tener que escribir un cuento de terror y que realmente de miedo, te da muchas posibilidades. Estás trabajando con una larga tradición. Para mí el terror tiene que ver con lo sentimental. El terror, la ciencia ficción, el fantástico: fue recuperar las razones por las cuales me metí en este problema. Aira dice “un buen Cortázar es un mal Borges” y toda esa cosa. En un principio dije: “ay, qué culto”, y después me di cuenta de que me interesa más Cortázar que Aira, porque es mucho mejor escritor, dueño de una obra mucho más sólida. Todo lo otro no es más que cinismo. Y, además, bueno, se me ocurren historias retorcidas. Si no escribís lo que sentís, se nota en el texto. Uno tiene que escribir lo que siente en su corazón, no lo que está de moda, ni lo que te va a dar guita.