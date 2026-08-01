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Leandro Paredes y Ángel Di María protagonizaron un emotivo reencuentro que se volvió viral

Los campeones del mundo coincidieron en el predio de Arroyo Seco antes del partido entre Boca y Newell's. La imagen reflejó una amistad que lleva más de una década y que incluso tiene un proyecto para el futuro.

Paredes y Di María se reencontraron en Arroyo Seco.
Paredes y Di María se reencontraron en Arroyo Seco.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Leandro Paredes y Ángel Di María se reencontraron este sábado en Arroyo Seco durante la práctica de Boca previa a su partido, en una emotiva charla que se volvió viral.
  • Ambos campeones del mundo comparten una amistad de más de diez años tras coincidir en la Selección Argentina y en clubes europeos como el París Saint-Germain y la Juventus.
  • Más allá de su presente como referentes de Boca y Rosario Central, los jugadores proyectan trabajar juntos a futuro formando una dupla técnica para dirigir a ambos clubes.
Resumen generado con IA

Leandro Paredes y Ángel Di María volvieron a regalar una imagen que emocionó a los hinchas argentinos. Los campeones del mundo se reencontraron este sábado en el predio de Arroyo Seco, donde Boca realizó un entrenamiento previo al duelo frente a Newell's Old Boys, y el momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

El plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena utilizó las instalaciones de Arroyo Seco para ultimar detalles antes de viajar a Rosario. Allí coincidió con Rosario Central, club en el que milita Di María desde su regreso al fútbol argentino. El encuentro permitió que dos de los máximos referentes de la Selección compartieran una charla distendida, entre sonrisas y abrazos.

La escena fue el propio Paredes quien la mostró en sus redes sociales. El mediocampista de Boca publicó un video junto al "Fideo" acompañado por una frase tan simple como significativa: "Amigo mío". En pocos minutos, las imágenes recorrieron las redes y despertaron miles de reacciones de los fanáticos.

Una amistad que nació en la Selección y sueña con continuar en los bancos

El vínculo entre Paredes y Di María excede ampliamente el fútbol. Durante casi una década compartieron concentraciones con la Selección Argentina y también coincidieron durante cinco temporadas en el fútbol europeo, defendiendo las camisetas de París Saint-Germain y Juventus.

Juntos disputaron 133 partidos y levantaron cerca de diez títulos, entre ellos la Copa del Mundo de Qatar 2022, el máximo logro de sus carreras. A lo largo de ese recorrido construyeron una relación que también unió a sus familias, con una amistad que involucra a sus esposas e hijos y que se mantiene intacta con el paso de los años.

El reencuentro en Arroyo Seco llegó apenas unos meses después de que ambos se enfrentaran por primera vez en el fútbol argentino. Fue durante el empate 1-1 entre Boca y Rosario Central en el Gigante de Arroyito, un partido que terminó con un emotivo intercambio de camisetas y un abrazo que reflejó el respeto mutuo.

La historia, sin embargo, no terminaría cuando ambos decidan retirarse. Tanto Paredes como Di María manifestaron públicamente en distintas oportunidades que tienen un proyecto en común: convertirse en dupla técnica.

Según contaron, el plan es iniciar ese camino en Rosario Central y, más adelante, cumplir otro sueño compartido: dirigir a Boca Juniors.

Mientras ese futuro todavía parece lejano, ambos continúan disfrutando del presente como capitanes y referentes de sus clubes. El abrazo en Arroyo Seco fue una nueva muestra de una amistad que sobrevivió al paso de los años, a los cambios de camiseta y a las exigencias del fútbol de elite.

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