Boca explicó por qué dejará la Bombonera y mudará su localía al estadio de Huracán

Resumen para apurados
- Boca Juniors mudará temporalmente su localía al estadio de Huracán para su partido contra Estudiantes debido a obras de drenaje y césped en La Bombonera.
- Los trabajos incluyen mejoras en el drenaje cercano a palcos y renovación del césped, tareas demoradas por el mal clima. Coincide con el debut de Rodolfo Arruabarrena.
- La mudanza podría extenderse al partido contra Vélez. Boca busca resolver definitivamente los problemas de acumulación de agua para garantizar un terreno óptimo.
Boca confirmó que dejará temporalmente la Bombonera y trasladará su localía al estadio Tomás Adolfo Ducó. La decisión responde a los trabajos que se están realizando sobre el campo de juego y tendrá su primer capítulo durante el partido pendiente contra Estudiantes de La Plata, correspondiente a la segunda fecha del Clausura.
El encuentro también representará el estreno de Rodolfo Arruabarrena como entrenador de Boca en condición de local durante su segundo ciclo. Sin embargo, el “Vasco” no podrá reencontrarse con los hinchas en la Bombonera y deberá hacerlo en Parque Patricios.
La institución explicó que las tareas exceden el mantenimiento habitual del césped. Además de renovar diferentes sectores del terreno, el equipo de cancheros interviene una zona cercana a los palcos preferenciales para solucionar problemas históricos relacionados con el drenaje y la acumulación de agua.
“Los trabajos incluyen tareas de renovación y mantenimiento del césped, además de una obra estructural en un sector cercano a los palcos preferenciales”, informó Boca mediante el comunicado oficial.
El club decidió mudar su localía para otorgarles mayor tiempo a las obras y evitar que la disputa de un partido obligue a interrumpir el proceso. Las condiciones climáticas registradas durante los últimos días en Buenos Aires también condicionaron el cronograma previsto inicialmente.
“Las recientes condiciones climáticas redujeron los tiempos disponibles para avanzar con las tareas”, explicó la institución.
Aunque Boca confirmó únicamente el traslado del encuentro frente a Estudiantes, la Bombonera podría permanecer sin actividad durante algunas semanas. Por ese motivo, el siguiente compromiso como local ante Vélez también tiene posibilidades de disputarse en el estadio de Huracán. La determinación dependerá del avance de las tareas y del estado que presente el césped.
La dirigencia destacó especialmente el trabajo del personal encargado del campo de juego. Todas las intervenciones son ejecutadas por el equipo de cancheros del club, cuyo desempeño fue calificado como profesional y fundamental para afrontar una obra de estas características.
El objetivo de Boca es solucionar definitivamente uno de los inconvenientes estructurales que históricamente afectaron al terreno, especialmente durante jornadas de lluvias intensas. La institución pretende aprovechar esta pausa para garantizar mejores condiciones durante el resto de la temporada.
La Bombonera quedará momentáneamente vacía, pero Boca espera que la mudanza permita completar una intervención necesaria. Mientras tanto, Arruabarrena y sus jugadores deberán convertir el Tomás Adolfo Ducó en su casa provisoria.