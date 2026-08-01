La UEFA redobló sus críticas contra Gianni Infantino pese a que la FIFA dio marcha atrás con su proyecto
El organismo europeo aseguró que perdió la confianza en el presidente de la FIFA, reclamó una investigación sobre el fallido plan FIFA Forward Enterprise y advirtió que "ninguna opción" debe descartarse de cara al futuro.
Resumen para apurados
- Este sábado, la UEFA endureció sus críticas contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y exigió investigar el fallido proyecto comercial FFE por falta de transparencia.
- Tras el rechazo de confederaciones como Concacaf y la renuncia de asesores clave, la FIFA debió dar marcha atrás con su plan privatizador de USD 20.000 millones para los Mundiales.
- El conflicto expone severas fallas de gobernanza. La UEFA y sus federaciones impulsarán reformas institucionales y afirman que no descartan ninguna opción sobre el liderazgo futuro.
La decisión de la FIFA de retirar el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no alcanzó para desactivar la crisis política que atraviesa el organismo. Lejos de considerar cerrado el episodio, la UEFA endureció su postura contra Gianni Infantino, cuestionó su liderazgo y sostuvo que la marcha atrás representa apenas el comienzo de un debate mucho más profundo sobre la gobernanza del fútbol mundial.
En un comunicado difundido este sábado, la entidad presidida por Aleksander Ceferin afirmó que el intento de impulsar el proyecto deterioró seriamente la confianza en la conducción de la FIFA y reclamó que se investigue cómo se gestó la iniciativa. "Debemos identificar a los responsables y exigir que rindan cuentas. No debería descartarse ninguna opción", expresó la UEFA, que además sostuvo que Infantino ya no cuenta únicamente con la desconfianza del fútbol europeo, sino también con la de "muchos otros miembros de la familia del fútbol".
La UEFA pidió explicaciones
El organismo europeo cuestionó especialmente la forma en que se impulsó el proyecto para incorporar inversores privados al negocio comercial de los Mundiales.
Según la UEFA, la propuesta fue elaborada sin transparencia, mediante negociaciones reservadas y con plazos que impedían un análisis profundo por parte de las asociaciones miembro.
Por ese motivo, anticipó que en las próximas semanas trabajará junto con sus 55 federaciones afiliadas y otras confederaciones para revisar todo el proceso y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
La entidad también recordó dos promesas realizadas por Infantino durante su campaña para llegar a la presidencia de la FIFA en 2016: garantizar una gestión transparente y administrar los recursos exclusivamente en beneficio del desarrollo del fútbol. Para la UEFA, ninguna de esas promesas fue respetada.
Concacaf también celebró la marcha atrás
Las críticas no llegaron únicamente desde Europa. La Concacaf, que reúne a las 41 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, valoró la decisión de la FIFA de retirar el proyecto, aunque consideró que el episodio dejó al descubierto graves problemas de gobernanza dentro del organismo.
En otro comunicado, la confederación sostuvo que una iniciativa de semejante magnitud no podía impulsarse sin consultas previas, transparencia ni el debido proceso institucional.
Además, reivindicó la unidad mostrada por sus asociaciones miembro durante la discusión y adelantó que impulsará reformas para fortalecer los mecanismos de control, rendición de cuentas y liderazgo dentro de la FIFA.
Una crisis que también golpeó desde adentro
El conflicto no sólo generó rechazo entre las confederaciones. En las últimas horas también se produjeron fuertes cuestionamientos dentro del propio entorno de Infantino. Carlos Cordeiro, uno de sus principales asesores estratégicos, presentó la renuncia al considerar injustificado el proyecto y aseguró que no podía respaldar una iniciativa que contemplara la venta de una participación del negocio del Mundial.
A esas críticas se sumaron declaraciones del director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, quien, según informó Associated Press, sostuvo que parte del personal del organismo fue mantenido al margen del proyecto y cuestionó la falta de transparencia con la que se desarrolló la propuesta.
Qué proponía FIFA Forward Enterprise
El plan impulsado por Infantino contemplaba la creación de FIFA Forward Enterprise, una empresa encargada de administrar los derechos comerciales de los principales torneos organizados por la FIFA, incluidos los Mundiales masculino y femenino, el Mundial de Clubes y otras competencias internacionales.
La nueva sociedad estaba valuada en unos 20.000 millones de dólares y preveía vender hasta un 20% de su capital a inversores privados para financiar programas de desarrollo del fútbol.
Sin embargo, el rechazo casi unánime de las principales confederaciones y la creciente presión política obligaron finalmente a la FIFA a retirar la iniciativa antes de que llegara a votación.