DeportesFútbol

La UEFA redobló sus críticas contra Gianni Infantino pese a que la FIFA dio marcha atrás con su proyecto

El organismo europeo aseguró que perdió la confianza en el presidente de la FIFA, reclamó una investigación sobre el fallido plan FIFA Forward Enterprise y advirtió que "ninguna opción" debe descartarse de cara al futuro.

COMPLICADO. Infantino quedó en el ojo del huracán, pese a haber dado marcha atrás con su proyecto.
COMPLICADO. Infantino quedó en el ojo del huracán, pese a haber dado marcha atrás con su proyecto.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este sábado, la UEFA endureció sus críticas contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y exigió investigar el fallido proyecto comercial FFE por falta de transparencia.
  • Tras el rechazo de confederaciones como Concacaf y la renuncia de asesores clave, la FIFA debió dar marcha atrás con su plan privatizador de USD 20.000 millones para los Mundiales.
  • El conflicto expone severas fallas de gobernanza. La UEFA y sus federaciones impulsarán reformas institucionales y afirman que no descartan ninguna opción sobre el liderazgo futuro.
Resumen generado con IA

La decisión de la FIFA de retirar el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no alcanzó para desactivar la crisis política que atraviesa el organismo. Lejos de considerar cerrado el episodio, la UEFA endureció su postura contra Gianni Infantino, cuestionó su liderazgo y sostuvo que la marcha atrás representa apenas el comienzo de un debate mucho más profundo sobre la gobernanza del fútbol mundial.

En un comunicado difundido este sábado, la entidad presidida por Aleksander Ceferin afirmó que el intento de impulsar el proyecto deterioró seriamente la confianza en la conducción de la FIFA y reclamó que se investigue cómo se gestó la iniciativa. "Debemos identificar a los responsables y exigir que rindan cuentas. No debería descartarse ninguna opción", expresó la UEFA, que además sostuvo que Infantino ya no cuenta únicamente con la desconfianza del fútbol europeo, sino también con la de "muchos otros miembros de la familia del fútbol".

La UEFA pidió explicaciones

El organismo europeo cuestionó especialmente la forma en que se impulsó el proyecto para incorporar inversores privados al negocio comercial de los Mundiales.

Según la UEFA, la propuesta fue elaborada sin transparencia, mediante negociaciones reservadas y con plazos que impedían un análisis profundo por parte de las asociaciones miembro.

Por ese motivo, anticipó que en las próximas semanas trabajará junto con sus 55 federaciones afiliadas y otras confederaciones para revisar todo el proceso y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

La entidad también recordó dos promesas realizadas por Infantino durante su campaña para llegar a la presidencia de la FIFA en 2016: garantizar una gestión transparente y administrar los recursos exclusivamente en beneficio del desarrollo del fútbol. Para la UEFA, ninguna de esas promesas fue respetada.

Concacaf también celebró la marcha atrás

Las críticas no llegaron únicamente desde Europa. La Concacaf, que reúne a las 41 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, valoró la decisión de la FIFA de retirar el proyecto, aunque consideró que el episodio dejó al descubierto graves problemas de gobernanza dentro del organismo.

En otro comunicado, la confederación sostuvo que una iniciativa de semejante magnitud no podía impulsarse sin consultas previas, transparencia ni el debido proceso institucional.

Además, reivindicó la unidad mostrada por sus asociaciones miembro durante la discusión y adelantó que impulsará reformas para fortalecer los mecanismos de control, rendición de cuentas y liderazgo dentro de la FIFA.

Una crisis que también golpeó desde adentro

El conflicto no sólo generó rechazo entre las confederaciones. En las últimas horas también se produjeron fuertes cuestionamientos dentro del propio entorno de Infantino. Carlos Cordeiro, uno de sus principales asesores estratégicos, presentó la renuncia al considerar injustificado el proyecto y aseguró que no podía respaldar una iniciativa que contemplara la venta de una participación del negocio del Mundial.

A esas críticas se sumaron declaraciones del director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, quien, según informó Associated Press, sostuvo que parte del personal del organismo fue mantenido al margen del proyecto y cuestionó la falta de transparencia con la que se desarrolló la propuesta.

Qué proponía FIFA Forward Enterprise

El plan impulsado por Infantino contemplaba la creación de FIFA Forward Enterprise, una empresa encargada de administrar los derechos comerciales de los principales torneos organizados por la FIFA, incluidos los Mundiales masculino y femenino, el Mundial de Clubes y otras competencias internacionales.

La nueva sociedad estaba valuada en unos 20.000 millones de dólares y preveía vender hasta un 20% de su capital a inversores privados para financiar programas de desarrollo del fútbol.

Sin embargo, el rechazo casi unánime de las principales confederaciones y la creciente presión política obligaron finalmente a la FIFA a retirar la iniciativa antes de que llegara a votación.

Temas Fédération Internationale de Football AssociationGianni InfantinoAleksander Ceferin
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Concacaf también rechazó el proyecto de Gianni Infantino y se suma a la UEFA en la pelea con la FIFA

La Concacaf también rechazó el proyecto de Gianni Infantino y se suma a la UEFA en la pelea con la FIFA

La UEFA endureció su postura contra la FIFA y amenaza con no participar de sus torneos si avanza el ingreso de inversores privados

La UEFA endureció su postura contra la FIFA y amenaza con no participar de sus torneos si avanza el ingreso de inversores privados

Qué beneficios promete la FIFA Forward Enterprise y por qué busca sumar inversores privados

Qué beneficios promete la FIFA Forward Enterprise y por qué busca sumar inversores privados

Portazo en la FIFA: renunció un asesor clave de Infantino con duras críticas a la privatización del Mundial

Portazo en la FIFA: renunció un asesor clave de Infantino con duras críticas a la privatización del Mundial

FIFA Forward Enterprise: qué falta para que el proyecto de Gianni Infantino se convierta en realidad

FIFA Forward Enterprise: qué falta para que el proyecto de Gianni Infantino se convierta en realidad

Lo más popular
Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo
1

Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo

Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica
2

Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
3

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Los nuevos vocales del Tribunal Oral Federal prometieron acelerar la tramitación de causas
4

Los nuevos vocales del Tribunal Oral Federal prometieron acelerar la tramitación de causas

Transporte público de pasajeros: cómo es el plan que promete mejorar el servicio
5

Transporte público de pasajeros: cómo es el plan que promete mejorar el servicio

Ranking notas premium
Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
1

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
2

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho
3

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral
4

Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve
5

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve

Más Noticias
San Martín volvió a tropezar en Mataderos: jugó con uno menos y dejó escapar un partido que tenía controlado

San Martín volvió a tropezar en Mataderos: jugó con uno menos y dejó escapar un partido que tenía controlado

Ni caminar ni correr: el ejercicio que puede ayudar a controlar la glucosa y cuidar la salud.

Ni caminar ni correr: el ejercicio que puede ayudar a controlar la glucosa y cuidar la salud.

Por qué nunca debería cortar una llamada Spam de antemano y qué hacer en vez de rechazarlas

Por qué nunca debería cortar una llamada Spam de antemano y qué hacer en vez de rechazarlas

Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica

Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica

Vuelven las alertas por tormentas: cinco provincias están en segundo nivel de advertencia

Vuelven las alertas por tormentas: cinco provincias están en segundo nivel de advertencia

Horóscopo chino agosto: los signos que recibirán un potente impulso de renovación en el mes más intenso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino agosto: los signos que recibirán un potente impulso de renovación en el mes más intenso del año, según Ludovica Squirru

Los nuevos vocales del Tribunal Oral Federal prometieron acelerar la tramitación de causas

Los nuevos vocales del Tribunal Oral Federal prometieron acelerar la tramitación de causas

Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo

Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo

Comentarios