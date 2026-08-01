La UEFA redobló sus críticas contra Gianni Infantino pese a que la FIFA dio marcha atrás con su proyecto

En un comunicado difundido este sábado, la entidad presidida por Aleksander Ceferin afirmó que el intento de impulsar el proyecto deterioró seriamente la confianza en la conducción de la FIFA y reclamó que se investigue cómo se gestó la iniciativa. "Debemos identificar a los responsables y exigir que rindan cuentas. No debería descartarse ninguna opción", expresó la UEFA, que además sostuvo que Infantino ya no cuenta únicamente con la desconfianza del fútbol europeo, sino también con la de "muchos otros miembros de la familia del fútbol".