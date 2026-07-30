Qué beneficios promete la FIFA Forward Enterprise y por qué busca sumar inversores privados

Resumen para apurados
- Gianni Infantino anunció la creación de FIFA Forward Enterprise en la FIFA para captar inversores privados globales y destinar mayores fondos al desarrollo del fútbol.
- La nueva empresa gestionará derechos de TV, patrocinios y entradas de los Mundiales, mientras la FIFA mantendrá el control exclusivo de los reglamentos y torneos.
- La medida busca garantizar que federaciones con menores recursos construyan estadios e infraestructura, abriendo el debate sobre el capital privado en el fútbol.
La propuesta de crear FIFA Forward Enterprise no sólo abrió un debate sobre el ingreso de inversores privados al negocio del fútbol. También puso sobre la mesa una pregunta clave: ¿qué ganaría la FIFA con este cambio?
Para Gianni Infantino, la respuesta es sencilla. El presidente del organismo sostiene que una gestión comercial más eficiente permitirá generar mayores ingresos y, como consecuencia, incrementar el dinero destinado al desarrollo del fútbol en todo el mundo.
La nueva empresa tendría a su cargo la explotación comercial de los principales torneos organizados por la FIFA, entre ellos el Mundial masculino, el Mundial femenino y el Mundial de Clubes. Allí se concentrarían los ingresos provenientes de los derechos de televisión, los patrocinios, las licencias comerciales, la venta de entradas y los programas de hospitalidad.
Según explicó la FIFA, una parte de esos recursos se destinará a fortalecer el programa FIFA Forward, la herramienta mediante la cual el organismo financia proyectos de infraestructura y desarrollo en las 211 asociaciones nacionales.
Más dinero para las federaciones
Infantino aseguró que el nuevo modelo permitirá ampliar considerablemente la inversión destinada a las federaciones miembro.
Entre los proyectos que podrían financiarse aparecen la construcción de estadios, centros nacionales de entrenamiento, mejoras en infraestructura deportiva y programas de desarrollo para el fútbol juvenil, femenino y amateur.
El objetivo, según el dirigente, es que incluso las asociaciones con menores recursos puedan acceder a obras y programas que hoy resultan muy difíciles de afrontar con los fondos disponibles.
¿Cambiará algo para los hinchas?
La FIFA también buscó despejar otra de las principales inquietudes que surgieron tras conocerse el proyecto.
Según el organismo, los aficionados no notarán cambios en la organización de los torneos. La entidad seguirá siendo la responsable de elaborar el calendario internacional, definir los reglamentos, designar las sedes y administrar las competencias.
La función de FIFA Forward Enterprise será exclusivamente comercial. Es decir, buscará potenciar el valor económico de los torneos sin intervenir en las decisiones deportivas.
Con ese argumento, Infantino intenta convencer a las federaciones de que el ingreso de inversores privados permitirá generar más recursos para el desarrollo del fútbol sin alterar la esencia del deporte.