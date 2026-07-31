Portazo en la FIFA: renunció un asesor clave de Infantino con duras críticas a la privatización del Mundial

La convulsión interna en la FIFA sumó un capítulo de máxima gravedad en las últimas horas. Tras el masivo rechazo institucional encabezado por la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), el conflicto escaló directamente al círculo de confianza de Gianni Infantino: Carlos Cordeiro, uno de sus asesores estratégicos más influyentes, presentó su renuncia irrevocable al cargo de Asesor Principal para Estrategia y Gobernanza Global.