La Concacaf también rechazó el proyecto de Gianni Infantino y se suma a la UEFA en la pelea con la FIFA

El proyecto de Gianni Infantino para reformular el negocio comercial de la FIFA sigue encontrando resistencia. Después del contundente rechazo de la UEFA, ahora fue la Concacaf la que se plantó contra la iniciativa y anunció, por unanimidad, que sus 41 asociaciones miembro tampoco respaldarán la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), la empresa con la que el organismo pretende gestionar los activos comerciales de sus principales competencias.