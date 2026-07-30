La Concacaf también rechazó el proyecto de Gianni Infantino y se suma a la UEFA en la pelea con la FIFA

El proyecto de Gianni Infantino para reformular el negocio comercial de la FIFA sigue encontrando resistencia. Después del contundente rechazo de la UEFA, ahora fue la Concacaf la que se plantó contra la iniciativa y anunció, por unanimidad, que sus 41 asociaciones miembro tampoco respaldarán la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), la empresa con la que el organismo pretende gestionar los activos comerciales de sus principales competencias.
La decisión representa un duro revés para la conducción de la FIFA. La Concacaf, que reúne a las federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, fue históricamente una de las confederaciones más cercanas a la gestión de Infantino. Sin embargo, en esta oportunidad decidió alinearse con Europa y cuestionar el proyecto.
Qué objeta la Concacaf al plan de la FIFA
El rechazo fue definido durante una reunión extraordinaria en la que participaron los presidentes de las 41 federaciones afiliadas, integrantes del Consejo de la Concacaf y los representantes de la región ante el Consejo de la FIFA.
En el comunicado difundido tras el encuentro, la confederación manifestó su preocupación por la forma en que se impulsó la iniciativa. Entre los principales cuestionamientos aparecen la falta de debate previo, los plazos reducidos para analizar la propuesta y la ausencia de una revisión por parte de los órganos de gobierno de la FIFA.
Además, el organismo consideró innecesario recurrir a capitales privados para financiar programas de desarrollo cuando la FIFA acaba de cerrar el Mundial económicamente más exitoso de su historia.
La Concacaf también hizo un llamado a reforzar la transparencia institucional y recordó que experiencias pasadas demostraron las consecuencias de debilitar los mecanismos de control dentro del fútbol internacional.
Los tres pedidos que llevará al Consejo de la FIFA
Además de expresar su rechazo, la Concacaf definió una serie de instrucciones para sus representantes dentro del Consejo de la FIFA.
En primer lugar, ratificó su oposición a la creación de FIFA Forward Enterprise y a cualquier mecanismo que implique vender una participación del negocio comercial vinculado a la Copa del Mundo.
También solicitó que la FIFA analice la posibilidad de utilizar sus propias reservas económicas para ampliar los fondos del programa FIFA Forward, evitando así la necesidad de incorporar inversores externos.
Por último, pidió que cualquier reforma de esta magnitud respete los procedimientos establecidos en los Estatutos de la FIFA y sea debatida a través de los órganos institucionales correspondientes, en lugar de avanzar mediante decisiones impulsadas exclusivamente por la presidencia.
El proyecto de Infantino pierde respaldo
Con el pronunciamiento de la Concacaf, la iniciativa impulsada por Infantino enfrenta un escenario mucho más complejo.
A la oposición ya expresada por la UEFA ahora se suma otra de las confederaciones con mayor peso político dentro de la FIFA, lo que incrementa la presión sobre el presidente del organismo de cara a las próximas reuniones del Consejo.
Aunque FIFA Forward Enterprise continúa en etapa de consultas y todavía necesita la aprobación de los órganos de gobierno de la FIFA y de las asociaciones miembro, el creciente rechazo de las confederaciones anticipa que el debate sobre el futuro modelo de gestión del negocio del fútbol será uno de los temas centrales de la política deportiva en los próximos meses.