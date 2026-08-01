Natación y Gimnasia venció a Sociedad Sportiva y jugará la final del Torneo del Interior B
El “Blanco” se impuso 41-22 en Tucumán y se clasificó por primera vez a la definición del certamen nacional. Será su tercera final consecutiva tomando en cuenta los diferentes torneos y ratificó su lugar entre los equipos más competitivos del rugby tucumano.
Resumen para apurados
- Natación y Gimnasia venció 41-22 a Sociedad Sportiva en Tucumán y clasificó a la final del Torneo del Interior B de rugby tras imponerse en semifinales.
- El equipo tucumano destrabó el juego con una ráfaga de tries, logrando así su tercera final consecutiva tras sus recientes definiciones en los torneos Regional y Anual.
- El triunfo consolida la madurez de Natación en el rugby nacional. Buscará el título del TDI B antes de debutar el próximo fin de semana en el torneo Regional.
Llegar una vez a una final puede ser casualidad. Repetir obliga a buscar explicaciones. Hacerlo tres veces consecutivas ya habla de una costumbre. Natación y Gimnasia venció 41-22 a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca y se clasificó por primera vez a la final del Torneo del Interior B. Sin embargo, el dato más importante no está únicamente en el resultado ni en la posibilidad de conquistar un título nacional. Está en todo lo que el “Blanco” construyó para volver a encontrarse, por tercera competencia seguida, en el partido que todos quieren jugar.
Primero fue la final del Regional 2025, en la que cayó frente a Tucumán Rugby. Después llegó la consagración en el Anual Tucumano 2026, en donde se coronó frente a Huirapuca. Ahora aparece el Interior B. Cambian los rivales, las exigencias y los escenarios, pero Natación siempre termina en el mismo lugar: peleando arriba. Ya no es aquel equipo que debía realizar un partido perfecto para sorprender a los candidatos. Hoy es uno de ellos. Se acostumbró a competir y, sobre todo, consiguió que competir dejara de ser una expresión de deseo para convertirse en una realidad.
La semifinal no comenzó de la mejor manera. Sociedad Sportiva llegó a Tucumán dispuesto a discutir cada pelota y abrió el marcador con un penal de Mateo Kohler a los tres minutos. Durante el primer cuarto de hora hubo más tensión que juego. Los dos equipos defendían con agresividad, los espacios no aparecían y cualquier avance terminaba chocando contra una pared. No había un dominio marcado. Tampoco demasiadas señales de que la tarde terminaría con semejante diferencia.
Natación entendió que no necesitaba apurarse. Máximo Ledesma empató a los nueve minutos y volvió a acertar a los 15' para poner el 6-3. Sin brillar, el “Blanco” comenzó a llevar el encuentro hacia el terreno que más le convenía. Aguantó el momento incómodo, aceptó la batalla física y esperó. No se desesperó por resolver la semifinal en 20 minutos. La jugó con la paciencia de un equipo que ya conoce esta clase de partidos.
La primera grieta apareció a los 26'. El pilar Ignacio Lazarte encontró el camino al ingoal y anotó el primer try de Natación. Hasta entonces, Sociedad Sportiva había conseguido mantenerse en partido mediante su defensa. Después de esa conquista, el escenario cambió. El "Blanco" ganó confianza, comenzó a avanzar con mayor profundidad y golpeó nuevamente a través de Ignacio Martínez.
Ledesma había fallado las dos conversiones, pero no permitió que esos errores condicionaran su actuación. Antes del descanso volvió a sumar mediante un penal y estableció el 19-3. Natación se fue al entretiempo con una ventaja importante, construida sin estridencias, pero con una autoridad que empezó a hacerse evidente con el paso de los minutos.
El golpe definitivo llegó apenas comenzó el complemento. Alejo Majolli aprovechó una distracción de la defensa bahiense y apoyó el try que terminó de romper el partido. Fue la clase de error que en una semifinal se paga demasiado caro. Sociedad Sportiva todavía intentaba acomodarse después del descanso cuando Natación ya había detectado la falla y la había transformado en puntos.
A partir de allí, el “Blanco” dejó de administrar y salió a liquidarlo. Lucas Guc apoyó a los 45' y Matías Orlande volvió a hacerlo cinco minutos después. En menos de 10 minutos, Natación convirtió una semifinal que todavía podía presentar alguna discusión en una diferencia prácticamente irremontable. Fue una ráfaga feroz. Tres golpes consecutivos de un equipo que supo exactamente cuándo acelerar.
La reacción de Sociedad Sportiva llegó demasiado tarde. Pedro Zorzano apoyó dos tries y Manuel Santos anotó otro en el cierre, mientras que Matías Bascary sumó un penal para Natación. El 41-22 definitivo mostró cierta recuperación visitante y también dejó un llamado de atención para el “Blanco”, que redujo la intensidad con el resultado resuelto. En una final, esos momentos de desconexión pueden resultar mucho más costosos.
Nada de eso, sin embargo, cambia el fondo de la cuestión. Natación volverá a disputar una final porque aprendió a jugar como un equipo grande. No necesita dominar todos los minutos ni construir una actuación perfecta. Sabe resistir cuando el partido se ensucia, mantenerse sereno cuando no encuentra espacios y lastimar cuando aparece la oportunidad. Esa madurez explica mucho más que cualquier resultado aislado.
El crecimiento también se observa al revisar su recorrido. Fue campeón del Anual Tucumano 2024, pero terminó quinto en el Regional y quedó fuera de la etapa de definición. En 2025 alcanzó las semifinales del Anual y fue subcampeón regional. Este año recuperó la corona tucumana y ahora buscará conquistar el Interior B. Cada temporada avanzó un poco más. Cada frustración terminó funcionando como el escalón siguiente. Y ahora también buscará ser protagonista del Regional de este año: el próximo fin de semana debutará frente a Universitario de Salta en condición de local.
Ahora Natación deberá dar el paso más difícil. Una final no reconoce antecedentes ni premia procesos: se gana o se pierde. Pero llegar tres veces consecutivas tampoco puede minimizarse. Los equipos verdaderamente competitivos no son aquellos que tienen un gran torneo, sino los que siempre encuentran la manera de volver.
El “Blanco” ya la encontró. Se instaló entre los mejores, convirtió la presión en parte de su rutina y aprendió a convivir con la obligación de ganar. Antes perseguía las finales. Ahora parece que las finales siempre terminan encontrándolo.