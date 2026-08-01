Natación y Gimnasia venció a Sociedad Sportiva y jugará la final del Torneo del Interior B

Primero fue la final del Regional 2025, en la que cayó frente a Tucumán Rugby. Después llegó la consagración en el Anual Tucumano 2026, en donde se coronó frente a Huirapuca. Ahora aparece el Interior B. Cambian los rivales, las exigencias y los escenarios, pero Natación siempre termina en el mismo lugar: peleando arriba. Ya no es aquel equipo que debía realizar un partido perfecto para sorprender a los candidatos. Hoy es uno de ellos. Se acostumbró a competir y, sobre todo, consiguió que competir dejara de ser una expresión de deseo para convertirse en una realidad.